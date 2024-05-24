Γεωργία-νόμος περί ξένων πρακτόρων: Το κυβερνών κόμμα κατηγορεί ΗΠΑ για εκβιασμό

Το κυβερνών κόμμα στη Γεωργία κατηγόρησε σήμερα της Ηνωμένες Πολιτείες ότι ακολουθούν μια πολιτική "απειλών και εκβιασμού" εναντίον της Γεωργίας με την απόφασή τους να επιβάλουν περιορισμούς στη χορήγηση βίζας σε βάρος βουλευτών που τάχθηκαν υπέρ ενός νομοσχεδίου περί "ξένων πρακτόρων".

Το νομοσχέδιο προκάλεσε πολιτική κρίση στη χώρα του νοτίου Καυκάσου.

Διαδηλωτές κατέβηκαν μαζικά στους δρόμους προκειμένου να εκφράσουν την αντίθεσή τους στο νομοσχέδιο, το οποίο έχει καταδικαστεί από εγχώριους επικριτές, τις ΗΠΑ και την ΕΕ ως αυταρχικό και ρωσικής έμπνευσης.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν δήλωσε χθες, Πέμπτη, πως οι ΗΠΑ επιβάλλουν νέους περιορισμούς στη χορήγηση βίζας στη Γεωργία και ξεκινούν επανεξέταση της διμερούς συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών λόγω του νομοσχεδίου, το οποίο θα απαιτεί από οργανώσεις που λαμβάνουν περισσότερο από το το 20% της χρηματοδότησής τους από το εξωτερικό να εγγραφούν ως "ξένοι πράκτορες".

Ανακοινώνοντας τις κυρώσεις, ο Μπλίνκεν ανέφερε σε μια δήλωση πως ο νόμος θα "καταπνίξει την άσκηση των ελευθεριών του συνεταιρίζεσθαι και της έκφρασης" και θα παρεμποδίσει την εργασία ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης.

Σε ανάρτησή του στο Facebook, το "Γεωργιανό Όνειρο" αποκάλεσε την κίνηση της Ουάσινγκτον "τίποτα άλλο εκτός από μια κραυγαλέα απόπειρα να περιορίσει την ανεξαρτησία και την κυριαρχία της Γεωργίας" και είπε πως είναι πολύ επιζήμια για τις σχέσεις των δύο χωρών.

Ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του "Γεωργιανού Ονείρου" του κυβερνώντος συνασπισμού αποκάλεσε την απόφαση των ΗΠΑ "κωμική" και είπε πως απειλεί να περιορίσει την ανεξαρτησία της Γεωργίας.

"Η ανεξαρτησία της χώρας δεν είναι προς πώληση έναντι οιασδήποτε βίζας", έγραψε στο Facebook ο Μάμουκα Μντιναράντζε.

Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε από το γεωργιανό κοινοβούλιο αλλά η πρόεδρος προέβαλε βέτο την περασμένη εβδομάδα.

Το "Γεωργιανό Όνειρο" έχει δεσμευθεί να προχωρήσει με το νομοσχέδιο και δήλωσε σήμερα ότι θα αρχίσει τη διαδικασία ανατροπής του βέτο την ερχόμενη εβδομάδα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

