EE: Η Meta δεν κάνει αρκετά για να αποτρέψει των πρόσβαση των παιδιών κάτω των 13 ετών

Οι Βρυξέλλες κατηγόρησαν σήμερα τη Meta ότι έχει παραβιάσει τον ευρωπαϊκό κανονισμό για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA) επιτρέποντας σε ανηλίκους κάτω των 13 ετών να έχουν πρόσβαση στα μέσα της κοινωνικής δικτύωσης Instagram και Facebook, εκθέτοντάς τους έτσι σε πολλαπλούς κινδύνους.

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται στα προκαταρκτικά συμπεράσματα έρευνας που άρχισε πριν από δύο χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εναντίον της αμερικανικής εταιρείας.

Ο αμερικανικός όμιλος θα έχει τη δυνατότητα να απαντήσει και να προτείνει μέτρα για να διορθώσει αυτά που του καταλογίζονται. Όμως αν η Επιτροπή δεν μείνει ικανοποιημένη, μπορεί να επιβληθεί στη Meta βαρύ πρόστιμο, έως το 6% του ετήσιου παγκόσμιου κύκλου εργασιών της.

«Παρά τις γενικές προϋποθέσεις που θέτει η Meta, οι οποίες καθορίζουν στα 13 χρόνια την ελάχιστη ηλικία για ασφαλή πρόσβαση στο Instagram και το Facebook, τα μέτρα που εφαρμόζονται από την επιχείρηση, δεν φαίνονται αποτελεσματικά», εξήγησε η Κομισιόν.

10% ως 12% των παιδιών έχουν social media

Η Επιτροπή επικαλείται και «ένα μεγάλο όγκο αποδείξεων που προέρχονται από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και δείχνουν ότι περίπου 10% ως 12% των παιδιών κάτω των 13 ετών έχουν πρόσβαση στο Instagram και/ή στο Facebook».

«Η Meta φαίνεται ότι έχει αγνοήσει ευρέως γνωστές επιστημονικές αποδείξεις που δείχνουν ότι οι πιο νέοι είναι περισσότερο ευάλωτοι στις εν δυνάμει βλάβες που προκαλούνται από υπηρεσίες όπως το Facebook και το Instagram», σημειώνει. Αυτό περιλαμβάνει την έκθεση σε ακατάλληλα ή επικίνδυνα περιεχόμενα.

Ενώ η Meta λέει ότι οι υπηρεσίες της απευθύνονται στους άνω των 13 ετών, «τα προκαταρκτικά συμπεράσματά μας δείχνουν ότι το Instagram και το Facebook κάνουν πολύ λίγα για να εμποδίσουν τα παιδιά κάτω από την ηλικία αυτή» να έχουν πρόσβαση, υπογραμμίζει η Χένα Βίρκουνεν, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδια για την Τεχνολογική Κυριαρχία, την Ασφάλεια και τη Δημοκρατία.

Πηγή: skai.gr

