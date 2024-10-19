Χρήστος Βέκιος: Από την Α΄Λυκείου στους παγκόσμιους πρωταθλητές της Microsoft

Ένα παλιό λάπτοπ των γονιών του, αποτέλεσε το έναυσμα για την ενασχόληση του με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές από τεσσάρων ετών και σήμερα μαθητής της Α' λυκείου, διαπρέπει σε διεθνείς διαγωνισμούς πληροφορικής, κατακτώντας τη 2η θέση σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική και την 9η θέση παγκοσμίως, βάζοντας την Ελλάδα στην παγκόσμια κατάταξη, στο πρωτάθλημα Microsoft Office Specialist. Ο Χρήστος Βέκιος, περιέγραψε στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων πώς κατάφερε να αναδείξει το πάθος και το ταλέντο του στην πληροφορική, αναπτύσσοντας δεξιότητες που τον έχουν οδηγήσει στην κορυφή.

«Το καλοκαίρι είχα την τιμή να εκπροσωπήσω τη χώρα μου στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Microsoft Office Specialist (MOSWC) 2024, κατακτώντας την 9η θέση», επισημαίνει με περηφάνεια ο Χρήστος Βέκιος και εξηγεί πως, «ο διαγωνισμός αυτός, έχει σκοπό να μάθει σε νέα άτομα ηλικίας 13-22 ετών να χρησιμοποιούν βασικές εφαρμογές γραφείου, όπως το Word, που ειδικεύεται στην επεξεργασία κειμένου, το PowerPoint, που ειδικεύεται στις παρουσιάσεις, και το Excel, που ειδικεύεται στα υπολογιστικά φύλλα. Αυτές οι γνώσεις, είναι απαραίτητες σε μια κοινωνία που οι υπολογιστές εντάσσονται ολοένα και περισσότερο στη ζωή μας και πλέον έχουν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι και στο εργασιακό περιβάλλον. Έτσι, ο διαγωνισμός συνδυάζει την αφομοίωση αυτών των σημαντικών γνώσεων, με ένα πρωτάθλημα που μπορεί να κινήσει το ενδιαφέρον ακόμη περισσότερων, λόγω των θελκτικών δώρων, αλλά και το όλο κλίμα ενός διαγωνισμού».

Η διαδρομή του, όπως λέει, με τους υπολογιστές ξεκίνησε στα τέσσερα του χρόνια. Ανοίγοντας τυχαία μια ντουλάπα στο σπίτι, βρήκε ένα λάπτοπ που οι γονείς του δεν χρησιμοποιούσαν. Στην αρχή το χρησιμοποιούσε για να ακούει μουσική και να βλέπει ταινίες, αλλά στην ηλικία των 10 ετών, άρχισε να συνειδητοποιεί ότι οι υπολογιστές ήταν κάτι που πραγματικά τον ενδιέφερε. Παρακολουθούσε βίντεο-οδηγούς για οτιδήποτε του κινούσε το ενδιαφέρον κι έτσι ξεκίνησε να φτιάχνει ιστοσελίδες για γνωστούς και φίλους. Σταδιακά, άρχισε να εξελίσσεται και ήταν το άτομο για όλα τα ηλεκτρονικά ζητήματα στον περίγυρό του. Ψάχνοντας τρόπους να αναπτύξει αυτό το πάθος, συμμετείχε σε διαγωνισμούς ρομποτικής, κερδίζοντας χρυσό μετάλλιο με την ομάδα του και πέτυχε διακρίσεις εθνικού και παγκοσμίου επιπέδου.

«Τον διαγωνισμό αυτόν τον έμαθα τυχαία, όταν ο παππούς μου παρακολουθούσε ειδήσεις και είδα ρεπορτάζ για τον τότε ασημένιο πρωταθλητή», σημειώνει ο Χρήστος και προσθέτει: «Παρακολούθησα μαθήματα σε ένα φροντιστήριο που εξειδικεύεται στο πρωτάθλημα αυτό. Την πρώτη χρονιά βγήκα πέμπτος στον πανελλήνιο διαγωνισμό και τη δεύτερη χρονιά κατάφερα να κατακτήσω την πρώτη θέση στην κατηγορία του Microsoft Word. Με τη νίκη αυτή, ταξίδεψα στην Καλιφόρνια, για να ανταγωνιστώ μαθητές από όλο τον κόσμο, συνειδητοποιώντας το εύρος των δεξιοτήτων που απαιτεί ο διαγωνισμός. Εκεί, κατάφερα να κατακτήσω τη 2η θέση σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική, καθώς και την 9η θέση παγκοσμίως, βάζοντας έτσι και πάλι την Ελλάδα στην Παγκόσμια Κατάταξη. Εκτός όμως από το διαγωνιστικό κομμάτι, κατάφερα να γνωρίσω διαφορετικούς πολιτισμούς και κουλτούρες, και να δω από κοντά μέρη, όπως το Hollywood, τη Disneyland και την παραλία της Santa Monica».

Η διάκριση του στο MOS (Microsoft Office Specialist), υπογραμμίζει, ήταν η σημαντικότερη. «Στην Ελλάδα ο διαγωνισμός γίνεται εδώ και 22 χρόνια και όσον αφορά τις ελληνικές διαδικασίες, οι φάσεις του διαγωνισμού είναι τρεις. Στην πρώτη φάση, χιλιάδες μαθητές, λαμβάνουν μέρος στο πρωτάθλημα, σε μια από τις τρεις ενότητες, Word, Excel και PowerPoint. Από αυτούς, οι 100 καλύτεροι προσκαλούνται στον μεγάλο πανελλήνιο τελικό, και ο πρώτος από κάθε κατηγορία, δηλαδή σύνολο οι πρώτοι τρεις, περνάνε στην τρίτη φάση, που τους δίνεται η ευκαιρία να ταξιδέψουν για μια βδομάδα στην Αμερική με σκοπό να διαγωνιστούν με όλες τις υπόλοιπες συμμετέχοντες χώρες, οι οποίες ανέρχονται στις 85, κι έπειτα να αναδειχτούν οι μεγάλοι νικητές που διεκδικούν χρηματικές υποτροφίες ή άλλα δώρα, όπως υπολογιστές, παιχνιδομηχανές», εξηγεί ο 15χρονος.

Ο Χρήστος Βέκιος δηλώνει ιδιαίτερα προβληματισμένος με τη βία και την παραβατικότητα ανηλίκων, όπως λέει, «μ' ανησυχεί το γεγονός πως πολλά παιδιά περιθωριοποιούνται και το πιο δυσάρεστο είναι ότι οι περισσότεροι από εμάς είμαστε απλώς θεατές, ενώ θα έπρεπε να προλαμβάνουμε αυτά τα γεγονότα. Ιδιαίτερα σε μια εποχή που η παραβατικότητα των εφήβων αυξάνεται, είναι κρίσιμο να δώσουμε στους νέους δημιουργικές διεξόδους. Ο διαγωνισμός MOS, αλλά και όλοι οι συναφείς διαγωνισμοί, είναι εξαιρετικά παραδείγματα, καθώς προσφέρουν στους μαθητές ευκαιρίες να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και να αποκτήσουν πολύτιμες εμπειρίες. Μέσα από τέτοιες δραστηριότητες, οι νέοι μπορούν να αποφύγουν αρνητικούς κύκλους και να διοχετεύσουν την ενέργειά τους σε παραγωγικές κατευθύνσεις».

Αναφερόμενος στην προετοιμασία που χρειάζεται για να καταφέρει κάποιος διακρίσεις στον συγκεκριμένο τομέα είπε πως, είναι εντατική και απαιτητική. «Επικεντρώθηκα στη βελτίωση των γνώσεων μου, αλλά και στη διαχείριση του χρόνου και της πίεσης, κάτι που αποδείχθηκε καθοριστικό κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. Παρότι οι συνθήκες ήταν δύσκολες, η αίσθηση της πρόκλησης με κράτησε αποφασισμένο να δώσω τον καλύτερο μου εαυτό» και τόνισε πως όσοι νέοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε τέτοιου είδους διαγωνισμούς, «θα τους συμβούλευα ότι το πιο σημαντικό είναι η υπομονή και η επιμονή. Η συνεχής εξάκηση και η πειθαρχία είναι τα κλειδιά για να φτάσει κανείς σε παγκόσμιο επίπεδο. Παρά τις προκλήσεις, με τη σωστή προσέγγιση, όλα είναι εφικτά».

