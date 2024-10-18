Έγραψε ιστορία το 2021, αφού έγινε ο πρώτος δισεκατομμυριούχος που ταξίδεψε στο διάστημα.

Και τώρα ο Sir Richard Branson πρόκειται να αγγίξει για άλλη μία φορά την άκρη του διαστήματος.

Ο συνιδρυτής της εταιρείας Virgin επιβεβαιώθηκε ότι θα είναι στην πρώτη εμπορική πτήση αερόστατου στη στρατόσφαιρα παγκοσμίως.

Take a behind-the-scenes look at our recent milestone—Development Flight 2.



This full-scale flight test successfully tested a multitude of key systems needed to safely launch the capsule to 100,000 ft (30,480 m) and bring it back in a controlled descent to ocean splashdown.



The… pic.twitter.com/GsPFqUfmZc — Space Perspective (@SpacePerspectiv) September 26, 2024

Ειδικότερα, ο Branson θα βρίσκεται μέσα σε μια κάψουλα, η οποία θα ρυμουλκείται από ένα αερόστατο και θα επιχειρήσει να καλύψει 32 χιλιόμετρα στη στρατόσφαιρα.

Οι περιπέτειες με αερόστατο δεν είναι άγνωστες για τον Branson, καθώς έχει καταρρίψει δύο παγκόσμια ρεκόρ διασχίζοντας τον Ατλαντικό και τον Ειρηνικό ωκεανό το 1987 και το 1991 αντίστοιχα.

«Είμαι παθιασμένος με την περιπέτεια και να βοηθάω συναδέλφους επιχειρηματίες να επιτύχουν τα επιχειρηματικά τους όνειρα. Ανυπομονώ να ξεσκονίσω την παλιά μου άδεια αερόστατου πριν από μερικές υπέροχες δοκιμαστικές πτήσεις».

Ο Branson θα είναι ένας από τους τρεις πιλότους στο παρθενικό ταξίδι του Space Perspective το 2025, μαζί με τους συνιδρυτές της εταιρείας Jane Poynter και Taber MacCallum.

Space Perspective has successfully completed a historic flight demonstration of Spaceship Neptune-Excelsior, the fully-operational test vehicle that will take Explorers to space. Around sunrise on Sunday, it launched from the deck of Marine Spaceport (MS) Voyager, propelled by…

Εάν η περιπέτεια του Branson αποδειχτεί επιτυχημένη, θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για μελλοντικές πτήσεις με τουρίστες.

Η κάψουλα θα έχει χωρητικότητα οκτώ επιβατών, με διαθέσιμες θέσεις για $125.000 (115.000 ευρώ).

With the successful first flight of Spaceship Neptune-Excelsior (and second overall uncrewed test demonstration) completed; we take a moment to reflect on the extraordinary accomplishments that have been completed.



In just a few short years, our world-class team of engineers… pic.twitter.com/6AIgiglSyg — Space Perspective (@SpacePerspectiv) September 18, 2024

Ένα εισιτήριο δεν αγοράζει μόνο μια θέση - οι επιβάτες θα μπορούν, επίσης, να απολαύσουν κοκτέιλ, υπηρεσία γευμάτων, WIFI υψηλής ταχύτητας και απίστευτη θέα στον πλανήτη τους. Η πτήση θα διαρκέσει 6 ώρες.

Παρά το βαρύ τίμημα, η Space Perspective είπε ότι μέχρι σήμερα έχουν γίνει περισσότερες από 1.800 κρατήσεις.

