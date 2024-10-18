Παπαστεργίου: Aξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων με την ψηφιακή μετάβαση

Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με στόχο την ενδυνάμωση του ψηφιακού μετασχηματισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας και την προσαρμογή της στη νέα ψηφιακή εποχή, παρέχει τα κατάλληλα τεχνολογικά εργαλεία και υπηρεσίες για την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Προς την κατεύθυνση αυτή, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, και ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας, υπέγραψαν σήμερα, 18 Οκτωβρίου μνημόνιο συνεργασίας, στο κτίριο της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Στον ευρύτερο σχεδιασμό του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι η απόδοση ψηφιακών εργαλείων σε όλους τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) με βάση τις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Με τον τρόπο αυτό, οι πόλεις θα καταστούν «έξυπνες» και βιώσιμες αναβαθμίζοντας το επίπεδο διαβίωσης των πολιτών.

Μετά την υπογραφή, παρουσιάστηκε το periferies.gov.gr, μια πλατφόρμα μέσω της οποίας θα επιτευχθεί η κεντρική διαχείριση των ψηφιακών υπηρεσιών για τις Περιφέρεις μέσω του gov.gr, με σεβασμό στη διοικητική αυτοτέλεια κάθε Περιφέρειας.

Ο κ. Παπαστεργίου, δήλωσε ότι «η σημερινή ημέρα είναι ιδιαίτερα χαρούμενη για εμένα καθώς συνδυάζει δύο αδυναμίες μου, τη Θεσσαλία και την τεχνολογία. Η ψηφιακή μετάβαση της Θεσσαλίας συμβάλλει στην ενίσχυση της εξωστρέφειάς της και στην αξιοποίηση των συγκριτικών της πλεονεκτημάτων. Το ίδιο θέλουμε να επιτύχουμε για κάθε περιφέρεια και δήμο της χώρας μας, καθώς για είναι να επιτυχημένος ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους απαιτείται η ενεργός συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι αναδυόμενες τεχνολογίες δημιουργούν νέες ευκαιρίες και ως Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης παρέχουμε στους ΟΤΑ τα εργαλεία εκείνα που χρειάζονται για να προσφέρουν αποτελεσματικότερες υπηρεσίες στους πολίτες τους, ώστε να βελτιώνουν την καθημερινότητα τους. Στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι να "τρέξουμε" συντονισμένα τις μεταρρυθμίσεις εκείνες που απαιτούνται για ένα αναπτυξιακό μοντέλο που αίρει τις περιφερειακές ανισότητες και δίνει την ευκαιρία σε κάθε γωνιά της Ελλάδας να είναι συμμέτοχη στη νέα ψηφιακή εποχή».

Από την πλευρά του, ο κ. Κουρέτας τόνισε ότι «είμαστε χαρούμενοι σήμερα που υπογράφουμε ένα μνημόνιο συνεργασίας με τον υπουργό Δημήτρη Παπαστεργίου, με θέμα την ψηφιακή αναβάθμιση και συνεργασία της Περιφέρειας Θεσσαλίας με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Νομίζω ότι αυτό το μνημόνιο θα είναι πολυεπίπεδο. Θα ξεκινήσουμε με ένα έργο το οποίο έχουμε συζητήσει με τον Υπουργό και είναι πάρα πολύ σημαντικό, αφορά την ψηφιοποίηση των τεχνικών υπηρεσιών για να μπορούμε να παρακολουθούμε την πορεία των έργων. Είναι κάτι το οποίο έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Είναι πολύ χρήσιμο και θετικό το γεγονός ότι θα προχωρήσουμε και σε άλλες συνεργασίες σε σύντομο χρόνο. Εκτιμώ ότι στην ψηφιακή εποχή δεν υπάρχει δραστηριότητα που να μην μπορούμε να συνεργαστούμε. Χαίρομαι που θα συνεργαστώ με τον υπουργό, ο οποίος διακρίνεται για το ανοιχτό μυαλό κι αυτό θα το εκμεταλλευτώ».

Πηγή: skai.gr

