WIPO: Στην κορυφή του παγκόσμιου δείκτη καινοτομίας το σύμπλεγμα Σεντσέν-Χονγκ Κονγκ-Γκουανγκτζόου της Κίνας

Το σύμπλεγμα καινοτομίας Σεντσέν-Χονγκ Κονγκ-Γκουανγκτζόου, που βρίσκεται στην ευρύτερη Περιοχή του Μεγάλου Κόλπου του Γκουανγκντόνγκ-Χονγκ Κονγκ-Μακάο (GBA), βρίσκεται πλέον στην κορυφή του παγκόσμιου δείκτη καινοτομίας για το 2025 (Global Innovation Index), σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (WIPO). Η ανάδειξή του στην πρώτη θέση σηματοδοτεί μια ιστορική εξέλιξη, καθώς έρχεται να εκτοπίσει το προηγουμένως κυρίαρχο σύμπλεγμα καινοτομίας Τόκιο-Γιοκοχάμα της Ιαπωνίας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, από το 2020, το συγκεκριμένο κινεζικό σύμπλεγμα καταλάμβανε σταθερά τη δεύτερη θέση στη σχετική κατάταξη. Η φετινή του άνοδος στην κορυφή αναδεικνύει τις αυξανόμενες ικανότητες καινοτομίας που αναπτύσσονται συστηματικά στην περιοχή αυτή και επιβεβαιώνει τη συλλογική δυναμική και συνέργεια μεταξύ των πόλεων-μελών του συμπλέγματος GBA.
Κριτήρια καινοτομίας και νέα δεδομένα στον δείκτη
Η αξιολόγηση των συμπλεγμάτων καινοτομίας για το 2025 πραγματοποιήθηκε με την εισαγωγή ενός νέου, καθοριστικού κριτηρίου: του όγκου συναλλαγών επιχειρηματικού κεφαλαίου, ο οποίος ήρθε να πλαισιώσει τους ήδη υπάρχοντες δείκτες. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται η διεθνής σύμβαση Patent Cooperation Treaty (PCT) που παρακολουθείται από τον WIPO, οι διεθνείς αιτήσεις ευρεσιτεχνίας, καθώς και ο αριθμός των επιστημονικών δημοσιεύσεων που προέρχονται από κάθε σύμπλεγμα καινοτομίας, όπως αυτές καταγράφονται στα επιστημονικά περιοδικά του δείκτη Science Citation Index Expanded (SCIE).
