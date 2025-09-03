Διεθνής βράβευση της Έλιας Ψυλλάκη του Πολυτεχνείου Κρήτης για πράσινη χημεία

Με μία από τις κορυφαίες ευρωπαϊκές διακρίσεις στον τομέα της Αναλυτικής Χημείας, το Robert Kellner Lecture Award 2025, τιμήθηκε η καθηγήτρια Έλια Ψυλλάκη από τη Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης. Η απονομή έγινε στο διεθνές συνέδριο Euroanalysis 2025, το οποίο πραγματοποιήθηκε φέτος στη Βαρκελώνη.

Το βραβείο Robert Kellner Lecture Award αναγνωρίζει κορυφαίους Ευρωπαίους επιστήμονες που έχουν ουσιαστική συμβολή τα τελευταία πέντε χρόνια στην προώθηση της έρευνας ή της εκπαίδευσης στον τομέα της αναλυτικής χημείας. Το βραβείο καθιερώθηκε από τον τομέα Αναλυτικής Χημείας των Ευρωπαϊκών Ενώσεων Χημικών (Division of Analytical Chemistry of the European Chemical Societies) προς τιμήν του καθ. Robert Kellner από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο της Βιέννης. Η απονομή του γίνεται ανά δύο έτη, έπειτα από αυστηρή διαδικασία αξιολόγησης υποψηφιοτήτων που προτείνονται από ενώσεις χημικών κάθε ευρωπαϊκής χώρας. Μεταξύ των προηγούμενων βραβευθέντων συγκαταλέγονται κορυφαίοι Ευρωπαίοι επιστήμονες διεθνούς φήμης στον τομέα της αναλυτικής χημείας.

Διεθνής αναγνώριση για την πράσινη αναλυτική χημεία

Η φετινή επιλογή της κριτικής επιτροπής στράφηκε στη καθ. Έλια Ψυλλάκη. Στην επίσημη ανακοίνωσή της, η επιτροπή υπογραμμίζει πως το βραβείο απονέμεται «για τις σημαντικές ερευνητικές της συνεισφορές τα τελευταία πέντε χρόνια, ιδίως όσον αφορά τη θεωρία, την πρακτική και τον αντίκτυπο της πράσινης αναλυτικής χημείας και της πράσινης προετοιμασίας δειγμάτων».

Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά που αυτή η υψηλή διάκριση απονέμεται σε καθηγητή ελληνικού πανεπιστημίου. Το Πολυτεχνείο Κρήτης, με αφορμή τη βράβευση, επεσήμανε πως η επιτυχία αυτή αναδεικνύει την ουσιαστική συμβολή της ελληνικής επιστημονικής κοινότητας στην παγκόσμια έρευνα, ιδιαίτερα σε έναν τομέα που έχει καθοριστική σημασία για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον.

