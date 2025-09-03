Τεχνικά προβλήματα παρουσίασε το ChatGPT παγκοσμίως, το πρωί της Τετάρτης, με χρήστες από όλο τον κόσμο να αναφέρουν πως δεν έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα του OpenAI.

Σύμφωνα με το Downdetector, χιλιάδες χρήστες αντιμετώπισαν προβλήματα με την πρόσβαση στο AI-chatbot. Η πλειονότητα των χρηστών ανέφερε προβλήματα με το ChatGPT της OpenAI στο διαδίκτυο, ενώ άλλοι αντιμετώπισαν προβλήματα και στην εφαρμογή.

Το OpenAI επιβεβαίωσε πως υπάρχουν προβλήματα, λέγοντας πως τα διερευνά.

Το ChatGPT δεν λειτουργούσε ούτε στην Ελλάδα, ωστόσο η σύνδεση φαίνεται να επανέρχεται.

Η σελίδα όπως εμφανιζόταν νωρίτερα:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.