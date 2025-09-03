Φυτά που λάμπουν στο σκοτάδι: Η επιστήμη φέρνει πιο κοντά τον κόσμο του Avatar

Φανταστείτε δρόμους χωρίς κλασικά φωτιστικά, αλλά με δέντρα που φωτίζουν απαλά το σκοτάδι. Σκηνικό επιστημονικής φαντασίας; Σε λίγα χρόνια ίσως όχι.

Επιστήμονες στην Κίνα δημιούργησαν τα πρώτα πολύχρωμα και ιδιαίτερα φωτεινά φυτά που λάμπουν στο σκοτάδι, ανοίγοντας τον δρόμο για έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο φωτισμού.

Από το εργαστήριο στο όραμα

Η βιολόγος Shuting Liu από το Γεωργικό Πανεπιστήμιο της Νότιας Κίνας, μία εκ των συγγραφέων της μελέτης που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Matter, εξηγεί:

«Θέλαμε να κάνουμε πραγματικότητα αυτό που βλέπουμε στον κόσμο του Avatar: οικοσυστήματα που φωτίζονται φυσικά από φυτά. Φανταστείτε φωτεινά δέντρα να αντικαθιστούν τα φώτα του δρόμου».

Για να το πετύχουν, η ομάδα της Liu χρησιμοποίησε το παχύφυτο Echeveria “Mebina”, στο οποίο ενέχυσαν αλουμινικό στρόντιο, την ίδια ουσία που χρησιμοποιείται σε παιχνίδια που λάμπουν στο σκοτάδι. Το υλικό απορροφά το φως και το απελευθερώνει σταδιακά, χαρίζοντας στα φυτά μια εντυπωσιακή λάμψη.

Πολύχρωμη λάμψη πέρα από τα όρια της γενετικής

Σε αντίθεση με προηγούμενες μεθόδους που στηρίζονταν στη γονιδιακή επεξεργασία, οι Κινέζοι ερευνητές κατόρθωσαν με νανοσωματίδια να δημιουργήσουν φυτά που λάμπουν κόκκινα, μπλε και πράσινα. Μέχρι σήμερα, οι επιστήμονες περιορίζονταν αποκλειστικά στην πράσινη απόχρωση.

«Ο στόχος μας ήταν να ξεπεράσουμε τα φυσικά όρια του χρώματος και να δημιουργήσουμε μια νέα κατηγορία “ζωντανών λαμπτήρων” που αποθηκεύουν και απελευθερώνουν φως», σημειώνει η Liu.

Ένας «πράσινος τοίχος» φωτός

Για να δείξουν τις δυνατότητες της τεχνολογίας, οι ερευνητές δημιούργησαν έναν τοίχο από 56 φυτά που παρήγαγαν αρκετό φως ώστε να φαίνονται κείμενα και εικόνες σε απόσταση έως και 10 εκατοστών.

Μετά από λίγα λεπτά στον ήλιο, τα φυτά μπορούσαν να συνεχίσουν να λάμπουν για δύο ώρες, ενώ διατήρησαν την ικανότητα φωταύγειας ακόμη και 25 μέρες μετά τη θεραπεία.

Όρια και προοπτικές

Παρά τον ενθουσιασμό, η Liu παραδέχεται ότι «η φωτεινότητα παραμένει ακόμα πολύ χαμηλή για να έχει πρακτικές εφαρμογές» και ότι χρειάζονται επιπλέον μελέτες για την ασφάλεια των υλικών, τόσο για τα φυτά όσο και για τα ζώα.

Σήμερα, τα φωτεινά φυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν κυρίως ως διακοσμητικά αντικείμενα ή νυχτερινά φωτάκια. Ωστόσο, οι επιστήμονες οραματίζονται έναν κόσμο όπου κήποι, πάρκα και δημόσιοι χώροι θα φωτίζονται απαλά από φυτά, χωρίς καμία κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

Η σκεπτικιστική ματιά

Ο καθηγητής βιοχημείας John Carr από το Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ δεν συμφωνεί και σχολίασε στο CNN:

«Μου αρέσει η ιδέα, αλλά θεωρώ ότι ξεπερνά τα όρια της σημερινής τεχνολογίας και ίσως και τις ίδιες τις δυνατότητες των φυτών. Δεν πιστεύω ότι θα δούμε σύντομα φυτά να αντικαθιστούν τα φώτα στους δρόμους».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.