Την «απαρχή μιας τελείως άλλης εποχής» για τις συναλλαγές των πολιτών με το δημόσιο -και όχι μόνο- σηματοδοτεί το άνοιγμα του wallet gov.gr σε πρόσθετες υπηρεσίες και εφαρμογές, αρχής γενομένης πιθανώς από την επόμενη εβδομάδα, όπως επισήμανε σήμερα Πέμπτη, από τη Θεσσαλονίκη, ο Δημήτρης Παπαστεργίου.

Μιλώντας σε ημερίδα που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Τεχνολογίας Πληροφορικής Ελλάδος (ΣΕΤΠΕ) υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης τόνισε ότι το νέο ψηφιακό «πορτοφόλι» των πολιτών δεν θα περιέχει πλέον απλά και μόνο την ταυτότητα ή το πτυχίο τους, αλλά θα ανοίξει σε νέες υπηρεσίες και εφαρμογές, όπως αυτές που αφορούν -σε πρώτη φάση- ασφαλιστικές εταιρείες και ενοικιάσεις αυτοκινήτων, με στόχο μελλοντικά να επεκταθεί και στον κλάδο της υγείας, καταργώντας μια σειρά από γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, έγγραφα και ουρές σε υπηρεσίες και απλουστεύοντας σημαντικά διαδικασίες, όπως για παράδειγμα η εγγραφή ενός παιδιού στον παιδικό σταθμό.

«Αυτό είναι ένα κομμάτι μιας καινούργιας Ελλάδας, η οποία δομείται με τις πάρα πολλές υποδομές που δημιουργούνται» σημείωσε ο κ. Παπαστεργίου και υπενθύμισε ότι στόχος είναι ώς το τέλος του 2025 ή τις αρχές του 2026 να έχουν ψηφιοποιηθεί πάνω από 1,6 δισεκατομμύρια έγγραφα. Το έργο της κυβέρνησης, διευκρίνισε, δεν αναλώνεται πάντως μόνο στη δημιουργία εφαρμογών, όπως οι «myGov», «myGreece» και «myCoast» ή εκείνη για τη βία στα γήπεδα και το ψηφιακό εισιτήριο. Ούτε μόνο στην υιοθέτηση εργαλείων της Τεχνητής Νοημοσύνης, γύρω από την οποία «το υπουργείο έχει βγάλει πρόσκληση για έργα ύψους 20 εκατ. ευρώ» (η οποία είναι προς το παρόν εσωτερικής χρήσης, μέχρις ότου η Κοινωνία της Πληροφορίας καταθέσει το σχετικό τεχνικό δελτίο). Ταυτόχρονα με τις εφαρμογές δημιουργούνται και υποστηρίζονται σημαντικές υποδομές, όπως ο υπερυπολογιστής «Δαίδαλος», για τον οποίο ο διαγωνισμός είναι πλέον «στον αέρα», αλλά και τα κέντρα δεδομένων στη Θεσσαλονίκη, την Αθήνα και την υπόλοιπη Ελλάδα. Άλλος βασικός στόχος είναι οι δεξιότητες, για την απόκτηση των οποίων, όπως είπε, οι πολίτες θα στηριχθούν, ώστε να μη μείνουν εκτός αγοράς εργασίας, αλλά και να βρεθούν οι εργαζόμενοι που απαιτούνται για να πραγματωθεί η ψηφιακή Ελλάδα.

Ο κ. Παπαστεργίου υπενθύμισε ακόμα την απόφαση που έλαβε η ελληνική κυβέρνηση τον περασμένο Σεπτέμβριο, μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές και πλημμύρες στην Ελλάδα, ώστε να αλλάξει το διαστημικό πρόγραμμα της χώρας, προς την κατεύθυνση της ενεργοποίησης 15 μικροδορυφόρων, με στόχο την καλύτερη εποπτεία του κλίματος και των μετεωρολογικών προγνώσεων και την άντληση πιο ακριβούς πληροφορίας σε σχέση με τη διάβρωση των ακτών, τη ρύπανση των θαλασσών, τις πλημμύρες και τις πυρκαγιές. Ο υπουργός επανέλαβε δε ότι σήμερα «τρέχουν» πάρα πολύ σημαντικά έργα στον τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού, λόγω κυρίως του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ: «έργα τα οποία δεν τα έχουμε ξαναδεί και πιθανώς θα κάνουμε αρκετά χρόνια να ξαναδούμε», είπε και αναφέρθηκε και στην αναρρίχηση της Ελλάδας στην έκθεση για την κατάσταση της Ψηφιακής Δεκαετίας (στην οποία έχει ενσωματωθεί και ο δείκτης DESI).

Σημείωσε πάντως πως ενώ η Ελλάδα βρίσκεται σε πολύ καλό επίπεδο στα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού του Ταμείου Ανάκαμψης, ωστόσο δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα έργα αυτά, μεταξύ των οποίων πληροφοριακά συστήματα, θέλουν συντήρηση ώστε να υπάρχει και κυβερνοασφάλεια, και προς τούτο δεν υπήρχαν μέχρι πρόσφατα τα απαιτούμενα κονδύλια στους προϋπολογισμούς των υπουργείων. Ο κ. Παπαστεργίου υπενθύμισε ακόμα ότι μέχρι πρότινος ο τρόπος δήλωσης των καταστροφών από φυσικά φαινόμενα όπως πλημμύρες ήταν πολύ γραφειοκρατικός, αλλά «μέσα σε ελάχιστους μήνες είναι έτοιμη μια καινούργια πλατφόρμα» που επιταχύνει σημαντικά τις διαδικασίες, αφού οι υπηρεσίες του δημοσίου και μηχανικοί μπορούν να καταγράφουν τις ζημίες με πολύ απλούστερο τρόπο και όχι με μπλοκάκι και χαρτί, όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

