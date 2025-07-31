Το 2001, μια ομάδα εξερευνητών ανακοίνωσε ότι ανακάλυψε μια αρχαία βυθισμένη πόλη στα ανοιχτά της Κούβας, που θα ξαναέγραφε την ανθρώπινη ιστορία. Οι σαρώσεις σόναρ της περιοχής έδειξαν μεγάλες πέτρινες κατασκευές, που έμοιαζαν με πυραμίδες και άλλα κτίρια, σε βάθος άνω των 600 μέτρων (κεντρική φωτογραφία), καλύπτοντας μια έκταση 2 τετραγωνικών χιλιομέτρων.

Οι ερευνητές τότε υποστήριξαν ότι η μυστηριώδης πόλη θα μπορούσε να είναι άνω των 6.000 ετών, γεγονός που την καθιστά σημαντικά παλαιότερη από τις αιγυπτιακές πυραμίδες και ενδεχομένως να ανέτρεπε το ιστορικό χρονοδιάγραμμα της ανθρώπινης εξέλιξης.

Οι εικόνες της χαμένης πόλης ήταν πραγματικά εντυπωσιακές αλλά έκτοτε, κανείς ποτέ δεν ξαναασχόληθηκε με τα μυστηριώδη ευρήματα – που πολλοί τότε είπαν ότι ίσως ήταν η θρυλική Ατλαντίδα.

Γιατί εγκαταλείφθηκε από τους επιστήμονες

Σύμφωνα με την Daily Mail, μετά την ανακάλυψη των Παουλίνα Ζελίτσκι (Paulina Zelitsky) και Πολ Βάιντσβαϊγκ (Paul Weinzweig), πολλοί επιστήμονες εξέφρασαν τον σκεπτικισμό τους σχετικά με τη βυθισμένη πόλη, λέγοντας ότι θα χρειάζονταν έως και 50.000 χρόνια για να βυθιστεί μια πόλη τόσο βαθιά κάτω από το νερό.

Άλλοι - ανάμεσά τους και ο Κουβανός γεωλόγος Manuel Iturralde-Vinent του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας της Κούβας - έχουν υποστηρίξει ότι οι «δομές» είναι απλώς φυσικοί βραχώδεις σχηματισμοί, υποστηρίζοντας ότι μια ολόκληρη πόλη δεν θα είχε διατηρηθεί τόσο καλά, αν βυθιζόταν κατά τη διάρκεια μιας φυσική καταστροφικής, πχ έναν ισχυρότατο σεισμό.

Ακούγοντας τις αντιρρήσεις των επιστημόνων σχετικά με την ανακάλυψή της, η Παουλίνα Ζελίτσκι είχε δηλώσει το 2001 στο BBC: «Θα ήταν εντελώς ανεύθυνο να πούμε τι ακριβώς ήταν, προτού να έχουμε αποδείξεις».

Δυστυχώς, δεν συγκεντρώθηκαν ποτέ περισσότερα στοιχεία γιατί η προγραμματισμένη αποστολή στη Χερσόνησο Γκουαναχακαμπίμπες της Κούβας δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ.

Το 2002, ο Κουβανός γεωλόγος είχε δηλώσει ότι οι δομές βρίσκονταν σε τόσο μεγάλο βάθος, που θα χρειαζόταν πολύ περισσότερος χρόνος από 6.000 χρόνια (50.000) για να βυθιστεί η περιοχή, λόγω της κίνησης των τεκτονικών πλακών.

Μάλιστα, είχε πει ότι αν επρόκειτο πράγματι για μια βυθισμένη πόλη 6.000 ετών, τότε «θα έπρεπε να αναθεωρηθεί πλήρως η κατανόησή μας για την ανθρώπινη εξέλιξη», καθώς οι Homo sapiens εκείνη την περίοδο ήταν κυνηγοί - τροφοσυλλέκτες και «δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι έχτιζαν πόλεις ή περίπλοκα κτίσματα».

«Είναι περίεργο, είναι παράξενο, δεν έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο και δεν έχουμε κάποια εξήγηση», είχε πει χαρακτηριστικά ο Iturralde-Vinent στην Washington Post.

Το μυστήριο της «χαμένης πόλης» της Κούβα εξακολουθεί ωστόσο να ιντριγκάρει τους χρήστες των social media, που επαναφέρουν διάφορες θεωρίες συνομιλίας για την ύπαρξή της, ακόμα και ότι ίσως σχετίζεται με την κρίση των πυραύλων της Κούβας.

«Πολιτισμοί που υπήρχαν πριν από την εποχή των παγετώνων, ίσως πολλοί πολιτισμοί που αναπτύχθηκαν και κατέρρευσαν… Η ιστορική γνώση που έχει χαθεί (ή αποκρυφτεί)», σχολίασε ένας χρήστης στην πλατφόρμα Χ.

«Υπάρχει τόση κρυμμένη ιστορία... είναι συναρπαστικό. Όλα όσα μας έχουν διδάξει είναι ψέμα», ανέφερε ένας άλλος.

