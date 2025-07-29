Ο αστικός μύθος υποστηρίζει ότι η πραγματική εμβάθυνση στα βιντεοπαιχνίδια απαιτεί τρεις διαστάσεις: τα sidescrollers είναι καλά για τη νοσταλγία, αλλά το μέλλον ανήκει στους φωτορεαλιστικούς τρισδιάστατους κόσμους.

Αλλά μια σειρά από πρόσφατα παιχνίδια, όπως το αγαπημένο indie «Hollow Knight», αποδεικνύουν ότι η δισδιάστατη (2D) χειροποίητη τέχνη θα αντέξει στα βιντεοπαιχνίδια. Ο Ben Fiquet, ένας Παριζιάνος καλλιτέχνης που ίδρυσε το στούντιο παιχνιδιών Lizardcube, το οποίο τώρα έχει συμβληθεί με τη Sega στην προσπάθεια της ιαπωνικής εταιρείας να αναβιώσει από τα «σκουπίδια» της την πνευματική ιδιοκτησία που μαραζώνει, παραμένει αφοσιωμένος στην τέχνη.

Ο Fiquet είναι ο δημιουργικός διευθυντής του νέου τίτλου της Sega, «Shinobi: Art of Vengeance», που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 29 Αυγούστου στις πλατφόρμες Nintendo, PlayStation, Xbox και PC.

Ο Fiquet ισχυρίζεται ότι δημιούργησε το Lizardcube για να γίνει ένας φάρος φωτός για το 2D animation στα παιχνίδια, εμπνευσμένος από τον βραβευμένο προγραμματιστή παιχνιδιών της δεκαετίας του '90 Dave Perry, ο οποίος δημιούργησε το οπτικά εκπληκτικό «Earthworm Jim» εκείνης της εποχής. Η προσπάθεια του στούντιο υποστηρίζεται από αρκετά 2D παιχνίδια που έχουν αποσπάσει τις καλύτερες κριτικές, ανάμεσά τους το «Streets of Rage 4» της Sega και η σειρά Wonder Boy.

«Η εγγενής δύναμη του 2D έγκειται στην άμεση απλότητα: το όραμα του καλλιτέχνη που ζωντανεύει άμεσα», λέει ο Fiquet στην The Post. «Δεν υπάρχουν κόλπα ή εξαπατήσεις, μόνο καθαρή τέχνη. Ενώ μπορεί να είναι δύσκολο να προκαλέσεις συναισθήματα στον παίκτη, πιστεύω ότι η 2D μπορεί να έχει πιο βαθιά, έντονη και διαρκή απήχηση», τονίζει.

«Shinobi: Art of Vengeance»

Η Sega of America επισκέφθηκε την αίθουσα σύνταξης της Washington Post με μια κονσόλα PlayStation 5 και ένα αντίγραφο του «Shinobi: Art of Vengeance». Οι εκδότες πιστεύουν ότι το παιχνίδι μιλάει από μόνο του όταν βρεθεί στα χέρια του παίκτη και έχουν δίκιο. Η αίσθηση του παιχνιδιού απαιτεί τη νοητική ευελιξία και συγκέντρωση ενός fighting game, με ένα σύστημα μάχης ελεύθερης ροής που περιλαμβάνει ζογκλερικά, συνδυαστικές επιθέσεις στον αέρα, κοντραρίσματα και dive kicks.

Η Sega ήξερε ότι η Lizardcube ήταν ιδανική χάρη στην επιτυχία του στούντιο να μεταφέρει το arcade, «Streets of Rage 4», στον 21ο αιώνα. Ο Kagasei Shimomura, διευθυντής του τμήματος παραγωγής περιεχομένου της Sega, είναι παλιός παραγωγός από τη χρυσή εποχή της εταιρείας τη δεκαετία του 1990. Ως μέλος του καταργηθέντος πλέον project Sega Ages, το οποίο έφερε κλασικούς τίτλους σε σύγχρονες πλατφόρμες, υπήρξε βασική φιγούρα στη διατήρηση των franchises της Sega ζωντανών μετά την αλλαγή του αιώνα, όταν η εταιρεία αποχώρησε ως γνωστόν από τη βιομηχανία των κονσολών βιντεοπαιχνιδιών το 2001 για να γίνει εκδότης και προγραμματιστής για άλλες πλατφόρμες.

Η εταιρεία είναι πιο γνωστή για τη δημιουργία του Sonic the Hedgehog, αλλά τα τελευταία χρόνια έχει εστιάσει στα παιχνίδια ρόλων που επικεντρώνονται στην ιαπωνική κουλτούρα με τη σειρά Like a Dragon, η οποία διαπραγματεύεται τη ζωή της γιακούζα, ενώ η σειρά Persona με τα πολλά εκατομμύρια πωλήσεις περιλαμβάνει περιπέτειες φαντασίας για νέους ενήλικες. Αυτή η επιτυχία έδωσε στη Sega νέα αυτοπεποίθηση για την αναβίωση κλασικών σειρών από τη χρυσή εποχή της.

«Όταν ξεκινήσαμε το project Ages, το πρώτο μας καθήκον ήταν να επιλέξουμε μια σειρά για να την επαναφέρουμε, και αυτή που μας ερχόταν πάντα στο μυαλό ήταν το «Shinobi», δήλωσε ο Shimomura. Το 2023, η Sega ανακοίνωσε ότι θα αναβιώσει πλήρως τα franchise σε όλη την εταιρεία και ο Shimomura έθεσε και πάλι ως προτεραιότητα την αναβίωση του Shinobi.

«Και όταν ήρθε η ώρα να ζωντανέψει αυτός ο τίτλος, μόνο ένα όνομα μου ήρθε στο μυαλό: Lizardcube», συνέχισε. «Επικοινώνησα μαζί τους αμέσως και με έκπληξη έμαθα ότι και αυτοί ήταν πολύ παθιασμένοι με τη σειρά Shinobi και ήλπιζαν να δουλέψουν το παιχνίδι κάποια μέρα. Αυτό με καθόρισε. Η Lizardcube ήταν ένας απαραίτητος προγραμματιστής για τον νέο τίτλο Shinobi», πρόσθεσε.

Η εταιρεία έχει προσπαθήσει δώδεκα φορές να αναβιώσει τη σειρά Shinobi, συμπεριλαμβανομένης μιας φιλόδοξης περιπέτειας στο 3D gaming με έναν τίτλο για το PlayStation 2 το 2003, ο οποίος έτυχε καλής υποδοχής αλλά είχε περιορισμένη επιτυχία. Η προσθήκη της Lizardcube θα είναι το πρώτο παιχνίδι Shinobi μετά από 14 χρόνια και η επιστροφή του στο δισδιάστατο επίπεδο είναι σκόπιμη.

«Το σχέδιο αναβίωσης της Sega, καθοδηγείται από την αρχή της συνάντησης της ιστορίας με την καινοτομία», δήλωσε ο Shimomura. «Αυτό σημαίνει ότι δεν βελτιώνουμε απλώς τα οπτικά στοιχεία παλαιότερων τίτλων, αλλά αναλύουμε τα πρωτότυπα έργα στον πυρήνα τους, επαναπροσδιορίζουμε την εγγενή τους γοητεία και τα συνδυάζουμε με νέα στοιχεία που θα ενθουσιάσουν τους σημερινούς παίκτες», επεσήμανε.

Ένα από τα σταθερά χαρακτηριστικά που πέρασαν από την arcade καταγωγή του Shinobi είναι η τιμωρητική δυσκολία. Αλλά σε μια ευπρόσδεκτη κίνηση για όσους ελπίζουν σε μια πιο χαλαρή στιγμή, το παιχνίδι της Lizardcube παρέχει πολλαπλές επιλογές για να κάνει την εμπειρία πιο εύκολη, συμπεριλαμβανομένου του να κάνει τον εικονικό πρωταγωνιστή του παίκτη, τον λευκό ντυμένο νίντζα Joe Musashi, να χτυπάει πιο δυνατά ενώ δέχεται περισσότερη ζημιά.

Το παιχνίδι διαθέτει εντυπωσιακά πολυεπίπεδα φόντα που απεικονίζουν φουτουριστικά mash-ups ιαπωνικών παραδοσιακών και αστικών περιβαλλόντων, όπως πολυσύχναστα αστικά τοπία διάσπαρτα με ψηφιακά έργα τέχνης και εξερεύνηση μέσα σε έναν εκπληκτικά μη γραμμικό σχεδιασμό επιπέδων που ωθεί τους παίκτες ενάντια σε κάθε άξονα του χάρτη. Περιλαμβάνει επίσης arcade-like προκλήσεις για μια πιο εστιασμένη εμπειρία στο platforming.

Το animation είναι εξαιρετικά ρευστό, με έμφαση στις υπέροχες πινελιές μαύρου μελανιού παραδοσιακών ιαπωνικών πινάκων ζωγραφικής. Η δημιουργία υποβλητικών και καθηλωτικών εικόνων με 2D χειροποίητη τέχνη είναι ένα διαφορετικό είδος πρόκλησης από τα 3D παιχνίδια, δήλωσε ο Fiquet.

«Αν και δεν είναι υπερβολικά πολύπλοκο, απαιτεί εξειδικευμένους καλλιτέχνες», είπε. «Το πιο σύγχρονο υλικό είναι βελτιστοποιημένο για την απόδοση περίπλοκων τρισδιάστατων στοιχείων, αλλά η διαχείριση χιλιάδων στοιβαγμένων εικόνων αποτελεί μια διαφορετική πρόκληση». Από πολλές απόψεις, οι 2D απεικονίσεις είναι λιγότερο ευέλικτες, πρόσθεσε, «απαιτώντας όλες οι αποφάσεις να λαμβάνονται πολύ νωρίτερα».

Το «Shinobi: Art of Vengeance» εξελίσσεται σε έναν πρωτοποριακό τίτλο για τις προσπάθειες της Sega να ενεργοποιήσει τις arcade ρίζες της. Ευρύτερα, και λαμβάνοντας υπόψη την καταγωγή και το πάθος της Lizardcube, θα αποτελέσει άλλη μια πινελιά στην ανθεκτικότητα της 2D τέχνης ακόμα και στον ταχύτατα εξελισσόμενο κόσμο +

των video games.

