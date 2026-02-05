Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Στο πλαίσιο δημιουργίας κανόνων για την αντιμετώπιση επιβλαβούς και παραπλανητικού AI περιεχομένου

Η ταχεία εξάπλωση των chatbot AI, όπως το ChatGPT, έχει αυξήσει τις ανησυχίες σχετικά με τα deepfake

Η βρετανική κυβέρνηση προωθεί πλαίσιο για τη χρήση και αξιολόγηση εργαλείων ανίχνευσης deepfake

Η Βρετανία θα συνεργασθεί με την Microsoft, πανεπιστημιακούς και ειδικούς για την ανάπτυξη συστήματος που θα εντοπίζει το online deepfake υλικό, ανακοίνωσε σήμερα η βρετανική κυβέρνηση στο πλαίσιο της προσπάθειας για τη θέσπιση πλαισίου κανόνων με στόχο την αντιμετώπιση του επιβλαβούς και παραπλανητικού περιεχομένου που αποτελεί προϊόν της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Αν και παραποιημένο υλικό κυκλοφορεί στο Διαδίκτυο εδώ και δεκαετίες, η ταχεία υιοθέτηση των chatbot της γενετικής AI - που έγινε δυνατή χάρη στην λειτουργία του ChatGPT και άλλων παρόμοιων εργαλείων - πολλαπλασίασε τις ανησυχίες για την κλίμακα δημιουργίας, κυκλοφορίας, καθώς και την αληθοφάνεια των deepfake.

Η Βρετανία, η οποία ποινικοποίησε πρόσφατα την μη συναινετική δημιουργία οπτικού υλικού προσωπικού χαρακτήρα, ανακοίνωσε ότι εργάζεται για την δημιουργία πλαισίου ανίχνευσης και αξιολόγησης deepfake περιεχομένου που θα θεσπίζει πλαίσιο προδιαγραφών για την χρήση εργαλείων και τεχνολογιών εντοπισμού.

«Τα deepfake εργαλειοποιούνται από εγκληματίες για να εξαπατήσουν το κοινό, να εκμεταλλευθούν γυναίκες και κορίτσια και να υπονομεύσουν την εμπιστοσύνη σε ό,τι βλέπουμε και ακούμε», δηλώνει σε ανακοίνωσή της η υπουργός Τεχνολογίας Λιζ Κένταλ.

Το πλαίσιο θα αξιολογήσει τον τρόπο με τον οποίο η τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να κατανοήσει και να ανιχνεύσει επιβλαβές deepfake υλικό, ανεξαρτήτως της πηγής του, δοκιμάζοντας τεχνολογίες εντοπισμού απειλών όπως η σεξουαλική εκμετάλλευση, απάτη, πλαστοπροσωπία.

Αυτό θα βοηθήσει την κυβέρνηση και τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου να αποκτήσουν καλύτερη γνώση για τα κενά στην ανίχνευση, ενώ το πλαίσιο θα χρησιμοποιηθεί για να διαμορφώσει πρότυπα ανίχνευσης deepfake

Σύμφωνα με στοιχεία που έχει στην διάθεσή της η βρετανική κυβέρνηση, 8 εκατομμύρια deepfake αναπαρήχθησαν το 2025, έναντι 500.000 το 2023.

Κυβερνήσεις και ρυθμιστικές αρχές σε ολόκληρο τον κόσμο, που πασχίζουν να παρακολουθήσουν την ταχεία ανάπτυξη της τεχνολογίας της AI, αναγκάσθηκαν να αναλάβουν συγκεκριμένη δράση όταν το chatbot Grok του Ιλον Μασκ συνελήφθη να δημιουργεί σεξουαλικού χαρακτήρα εικόνες προσώπων, ανάμεσά τους και παιδιά.

Η ανεξάρτητη βρετανική αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και της Ελευθερίας της Πληροφόρησης (Information Commissioner’s Office) και η βρετανική ρυθμιστική αρχή για την ασφάλεια στο Ιντερνετ Ofcom διεξάγουν παράλληλες έρευνες για το Grok.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

