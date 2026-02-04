Ο σεναριογράφος της ταινίας "Αrmageddon" είχε δίκιο! Προσομοίωση επιβεβαιώνει ότι θα μπορούσαμε πράγματι να αλλάξουμε κατεύθυνηση με πυρηνικά σε έναν αστεροειδή αν κατευθυνόταν προς τη Γη.

Αντί να τον καταστρέψει, μια πυρηνική έκρηξη με απόλυτα ακριβή χρονισμό θα μπορούσε να δώσει σε έναν αστεροειδή την απαραίτητη «ώθηση», ώστε να περάσει ακίνδυνα δίπλα από τη Γη. Μέχρι σήμερα, ειδικοί εξέφραζαν ανησυχίες ότι μια πυρηνική εκτροπή θα διέλυε τον αστεροειδή σε πολλά κομμάτια, τα οποία συνολικά θα αποτελούσαν ακόμη μεγαλύτερη απειλή. Ωστόσο, μια νέα προσομοίωση δείχνει ότι το υλικό των αστεροειδών είναι στην πραγματικότητα πολύ πιο ανθεκτικό σε ακραίες δυνάμεις, απ’ ό,τι πιστευόταν μέχρι τώρα.

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης διαπίστωσαν ότι ορισμένα υλικά αστεροειδών γίνονται μάλιστα ισχυρότερα όταν υποβάλλονται σε εξαιρετικά ισχυρά πλήγματα. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε ένα τεράστιο πυρηνικό όπλο για να εκτρέψουμε έναν επερχόμενο αστεροειδή, χωρίς να τον διαλύσουμε σε θανατηφόρα θραύσματα.

Για τις ανάγκες της μελέτης, οι ερευνητές συνεργάστηκαν με τη νεοφυή εταιρεία πυρηνικής εκτροπής Outer Solar System Company (OuSoCo), προκειμένου να διαπιστώσουν τι θα συνέβαινε σε έναν μεταλλικό, πλούσιο σε μέταλλα αστεροειδή αν δεχόταν πυρηνικό πλήγμα.

Φυσικά, δεν είναι δυνατό να πυροδοτηθεί ένα πυρηνικό όπλο μέσα σε εργαστήριο, οπότε οι επιστήμονες στράφηκαν στην αμέσως καλύτερη λύση: έναν τεράστιο επιταχυντή σωματιδίων.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν τον Υπερσύγχροτρον Πρωτονίων του CERN, μήκους 7 χιλιομέτρων, για να βομβαρδίσουν ένα θραύσμα μετεωρίτη με μια δέσμη πρωτονίων υψηλής ενέργειας, σταθερών, θετικά φορτισμένων σωματιδίων, που βρίσκονται μέσα στα άτομα.

Ένα κομμάτι του μετεωρίτη Campo del Cielo, ενός μεταλλικού σώματος από σίδηρο και νικέλιο, εκτέθηκε σε 27 διαδοχικές σύντομες εκρήξεις από τον επιταχυντή σωματιδίων, προσομοιώνοντας την επίδραση μιας πυρηνικής έκρηξης. Παραδόξως, οι ερευνητές παρακολούθησαν το υλικό του αστεροειδούς να μαλακώνει, να λυγίζει και στη συνέχεια, απροσδόκητα, να γίνεται ισχυρότερο, χωρίς να σπάει.

Η εκ των επικεφαλής, συγγραφέας της μελέτης, Μέλανι Μπόχμαν, συνιδρύτρια της OuSoCo, δήλωσε: «Το υλικό έγινε ισχυρότερο, παρουσιάζοντας αύξηση στο όριο διαρροής, και εμφάνισε μια αυτοσταθεροποιούμενη συμπεριφορά απόσβεσης».

Συνολικά, παρότι δέχτηκε δύναμη αντίστοιχη με πυρηνική έκρηξη, η αντοχή του αστεροειδούς αυξήθηκε κατά 2,5 φορές.

Αυτά τα νέα στοιχεία αποτελούν ισχυρή ένδειξη ότι η πυρηνική εκτροπή θα μπορούσε να είναι μια βιώσιμη επιλογή για την πλανητική άμυνα. Χιλιάδες κομμάτια διαστημικών βράχων χτυπούν τη Γη κάθε χρόνο, όμως η συντριπτική πλειονότητά τους είναι τόσο μικρά που καίγονται στην ατμόσφαιρα.

Ωστόσο, αστεροειδείς αρκετά μεγάλοι ώστε να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές φτάνουν στη Γη με εκπληκτική συχνότητα. Πιο πρόσφατα, η έκρηξη στο Τσελιάμπινσκ το 2013 τραυμάτισε χιλιάδες ανθρώπους, όταν ένας αστεροειδής μήκους 18 μέτρων διαλύθηκε στην ατμόσφαιρα.

Για να προστατευτεί η Γη από ένα ακόμη μεγαλύτερο πλήγμα, η NASA και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA) ερευνούν αυτή την περίοδο μια τεχνική που ονομάζεται «κινητικός προσκρουστήρας». Η μέθοδος αυτή περιλαμβάνει την πρόσκρουση ενός διαστημοπλοίου πάνω σε έναν αστεροειδή με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα, ώστε η μεταφερόμενη κινητική ενέργεια να τον εκτρέψει από την πορεία του.

Η αποστολή DART της NASA το 2022, κατά την οποία ένα διαστημόπλοιο προσέκρουσε στον αστεροειδή Δίμορφο, απέδειξε ότι αυτή η μέθοδος μπορεί να μετακινήσει έναν αστεροειδή αρκετά ώστε να σωθεί η Γη. Οι κινητικοί προσκρουστήρες λειτουργούν μόνο αν οι αστρονόμοι έχουν εντοπίσει τον αστεροειδή χρόνια πριν από την άφιξή του, ώστε οι μικρές αλλαγές στην τροχιά να έχουν χρόνο να συσσωρευτούν.

Η κ. Μπόχμαν δήλωσε στη Daily Mail: «Οι διαστημικές υπηρεσίες αναγνωρίζουν ήδη την αναγκαιότητα της πυρηνικής εκτροπής. Για μεγάλα αντικείμενα ή σενάρια με μικρό χρόνο προειδοποίησης, θεωρείται ευρέως από τις διαστημικές υπηρεσίες και τους ειδικούς ως η μόνη βιώσιμη επιλογή εκτροπής».

Το γεγονός ότι τα μεταλλικά υλικά των αστεροειδών είναι τόσο ανθεκτικά σε προσκρούσεις υψηλής ενέργειας αποτελεί θετικό σημάδι για τις προοπτικές της πυρηνικής εκτροπής, καθώς υποδηλώνει ότι η πυρηνική έκρηξη δεν θα προκαλέσει κατακερματισμό.

«Η μελέτη δείχνει ότι μπορεί να μεταφερθεί σημαντικά περισσότερη ενέργεια μέσω μιας πυρηνικής έκρηξης χωρίς να προκληθεί καταστροφικός κατακερματισμός του αντικειμένου απ’ ό,τι πιστευόταν μέχρι σήμερα», δήλωσε η κ. Μπόχμαν.

Ωστόσο, πριν η NASA αρχίσει να εκτοξεύει πυρηνικές κεφαλές στο διάστημα, απαιτείται πολύ περισσότερη έρευνα.

Η συγκεκριμένη μελέτη εξετάζει μόνο έναν πολύ συγκεκριμένο τύπο αστεροειδούς, πλούσιο σε μέταλλα, σίδηρο και νικέλιο, ενώ οι απειλές παγκόσμιας καταστροφής εμφανίζονται σε πολλά διαφορετικά σχήματα και συνθέσεις.

Οι ερευνητές σχεδιάζουν πλέον να επαναλάβουν τη μελέτη με δείγματα από μια πιο σύνθετη κατηγορία αστεροειδών.

Σε αυτά περιλαμβάνονται μετεωρίτες γνωστοί ως παλλασίτες, οι οποίοι μοιάζουν με τα ήδη μελετημένα δείγματα, αλλά περιέχουν κρυστάλλους πλούσιους σε μαγνήσιο, μεγέθους εκατοστών, ενσωματωμένους στο εσωτερικό τους.

Πηγή: skai.gr

