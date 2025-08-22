Τραμπ: Νέα διαφήμιση του κινητού του τηλεφώνου προκαλεί σύγχυση

«Με τι μοιάζει, με τι μοιάζει...»: Νέα διαφήμιση του «Τραμποτηλεφώνου» (βλέπε T1 - Trump Mobile), του κινητού τηλεφώνου του Ντόναλντ Τραμπ προκαλεί σύγχυση, καθώς ενώ υποτίθεται ότι «θα είναι φθηνό και (υποτίθεται) πως θα κατασκευάζεται στις ΗΠΑ», στην πράξη μοιάζει με την (πανάκριβη) «ναυαρχίδα» της Samsung Galaxy 25 Ultra, δηλαδή καμία σχέση!

«Ακόμα δεν γνωρίζουμε πώς θα μοιάζει το τηλέφωνο T1, αλλά σίγουρα δεν θα μοιάζει με αυτό» σχολιάζει ειρωνικά ο αρθρογράφος της τεχνολογικού σάιτ Verge.

Το T1 Phone μοιάζει με Samsung Galaxy 25 Ultra, με ένα μεγάλο Τ1 στην πλάτη του, επιχρυσωμένη θήκη (γνωστής εταιρείας σήμα της οποίας δεν αφαίρεσαν) και την αμερικανική σημαία:

Η ομάδα Trump Mobile κοινοποίησε μια διαφήμιση στο X την Τετάρτη, προωθώντας τις προπαραγγελίες του T1.

Η νέα ανάρτηση στο X υπόσχεται ότι «η αναμονή σχεδόν τελείωσε!» για το T1 Phone, το οποίο αρχικά θα κυκλοφορούσε τον Αύγουστο ή τον Σεπτέμβριο, αλλά τώρα δεν αναφέρεται καμία ημερομηνία. Η εταιρεία επίσης δεν ισχυρίζεται πλέον ότι το τηλέφωνο θα κατασκευάζεται στις ΗΠΑ, αλλά αντ' αυτού λέει ότι υπάρχουν «αμερικανικά χέρια πίσω από κάθε συσκευή».

Το τηλέφωνο έχει συρρικνωθεί δραματικά σε μέγεθος από την πρώτη ανακοίνωση για την κυκλοφορία του, υποσχόμενο πλέον οθόνη 6,25 ιντσών, πολύ μικρότερη από την οθόνη 6,78 ιντσών που περιγράφηκε όταν ανακοινώθηκε για πρώτη φορά.

Σημειώνεται ότι σε παλαιότερη διαφήμιση το T1 Phone έμοιαζε με... iPhone!

Στις 16 Ιουνίου η Trump Organization, η οικογενειακή εταιρεία χαρτοφυλακίου του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, παρουσίασε μια νέα υπηρεσία κινητής τηλεφωνίας και διαφήμισε ένα νέο smartphone «Made in USA». Θα προσφέρει υπηρεσίες 5G μέσω δικτύων που λειτουργούν από τους τρεις μεγάλους αμερικανικούς παρόχους, AT&T, Verizon Communications και T-Mobile, διεκδικώντας ένα μερίδιο της αγοράς κινητής τηλεφωνίας αξίας 200 δισ. δολαρίων.

