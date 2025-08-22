Ένα μη επανδρωμένο διαστημικό όχημα του αμερικανικού στρατού, σχεδιασμένο να παραμένει σε τροχιά για εκατοντάδες ημέρες χωρίς διακοπή, εκτοξεύθηκε το βράδυ της Πέμπτης με πύραυλο Falcon 9 της SpaceX από το Ακρωτήριο Κανάβεραλ στη Φλόριντα.

Η εκτόξευση της SpaceX ήταν επιτυχής και πραγματοποιήθηκε στις 23:50 τοπική ώρα (06:50 ώρα Ελλάδας), όπως φαίνεται από τις απευθείας μεταδόσεις του ομίλου του Ίλον Μασκ. Το μη επανδρωμένο σκάφος φέρει την ονομασία X-37B και έχει αναπτυχθεί από την Boeing.

Το X-37B θυμίζει μικρό διαστημικό λεωφορείο και έχει ήδη εκτελέσει επτά μακροχρόνιες αποστολές, μετρώντας συνολικά πάνω από δέκα χρόνια παραμονής στο διάστημα, σύμφωνα με τα στοιχεία της κατασκευάστριας εταιρείας.

Επιστημονικές δοκιμές και στόχοι της αποστολής

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις δεν αποκάλυψαν τη διάρκεια της νέας αποστολής, ενώ περιορισμένες είναι οι επίσημες πληροφορίες που δίνονται στη δημοσιότητα για το πρόγραμμα. Ωστόσο, η Boeing ανακοίνωσε πως η όγδοη αυτή πτήση του X-37B θα περιλαμβάνει επιστημονικά πειράματα και δοκιμές με αντικείμενο τις «διαδορυφορικές επικοινωνίες λέηζερ» και τη «βελτίωση της διαστημικής πλοήγησης».

Οι εργασίες αυτές έχουν στόχο να ενισχύσουν την ανθεκτικότητα, την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των αμερικανικών διαστημικών επικοινωνιών, σύμφωνα με την εταιρεία.

Το X-37B, σχεδιασμένο ειδικά για στρατιωτικές αποστολές, διαθέτει μήκος εννέα μέτρων και αντλεί ενέργεια από ηλιακούς συλλέκτες. Αν και χρειάζεται πυραυλική εκτόξευση για το ταξίδι του στο διάστημα, έχει τη δυνατότητα να επιστρέψει αυτόνομα στη Γη.

Η προηγούμενη αποστολή του X-37B ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο, με το σκάφος να προσγειώνεται στην Καλιφόρνια, αφού είχε παραμείνει σε τροχιά για περισσότερο από ένα έτος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

