Του Dave Lee

Αν είστε μια τεχνολογική εταιρεία που δεν ονομάζεται Apple, το να προσελκύσετε το ενδιαφέρον του κοινού για την κυκλοφορία του νέου σας smartphone είναι μια πρόκληση. Τα στελέχη σας, τα οποία πρέπει οπωσδήποτε να συμμετέχουν, είναι συντηρητικά, άκαμπτα και, τις περισσότερες φορές, λευκά και ηλικιωμένα. Ακόμα χειρότερα, δεν είναι διάσημα.

Τι κάνετε λοιπόν; Αν είστε η Google, η απάντηση είναι προφανώς: τα πάντα. Την Τετάρτη, για να προωθήσει τη νέα σειρά συσκευών Pixel με τεχνητή νοημοσύνη, η μονάδα της Alphabet σίγουρα έσπασε το ρεκόρ για τις διαφημίσεις με διασημότητες και influencers σε μία μόνο ώρα. Αναμένεται αυτό να γίνει ο κανόνας, καθώς οι συντηρητικές εταιρείες τεχνολογίας αγωνίζονται να εξηγήσουν τα προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης τους σε ένα όλο και πιο σκεπτικό κοινό.

Αυτή είναι η άλλη πλευρά του αγώνα για την τεχνητή νοημοσύνη: η προσπάθεια να κερδίσει την προσοχή όσων δεν παρακολουθούν με πάθος τις τεχνολογικές ειδήσεις, για να τους εξηγήσει τι κάνει πραγματικά η τεχνητή νοημοσύνη και γιατί αξίζει να πληρώσουν για αυτήν. Αν αυτά τα εργαλεία πρόκειται να αξίζουν το κόστος της ανάπτυξής τους, θα πρέπει να τα χρησιμοποιούν όλοι, από τον μικρό σας αδελφό μέχρι τη γιαγιά σας. Στην περίπτωση της Google, το έργο είναι διπλά δύσκολο: πρέπει να πείσει τους ανθρώπους να αλλάξουν τα iPhone τους με το πολύ ικανό αλλά συγκριτικά μη δημοφιλές Pixel.

Για να το επιτύχει αυτό, η Google προσκάλεσε τον παρουσιαστή της εκπομπής The Tonight Show, Jimmy Fallon, ο οποίος πήρε συνέντευξη από τον εκτελεστικό διευθυντή της Google, Rick Osterloh (με τηλεοπτικά υποβολέα πίσω από τους ώμους τους) και στη συνέχεια συζήτησε με την Adrienne Lofton, επικεφαλής του τμήματος παγκόσμιου μάρκετινγκ της Google, για τις νέες συσκευές.

Η Google ζήτησε από τον οδηγό της Formula 1 Lando Norris να γυρίσει ένα διαφημιστικό βίντεο με τον αστέρα του μπάσκετ Γιάννη Αντετοκούνμπο για να προωθήσει τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για την εκμάθηση ενός νέου αθλήματος. Προσέλαβε τον Alex Cooper, παρουσιαστή του Call Her Daddy, τον πιο διάσημο podcaster που μπορείς να κλείσεις χωρίς να προκαλέσεις αντιδράσεις, για να παρουσιάσει την κάμερα με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Ο φωτογράφος Andre D. Wagner, με έδρα το Μπρούκλιν, πληρώθηκε για να βγει και να τραβήξει φωτογραφίες με τη νέα κάμερα του Pixel, προκειμένου να δείξει την απόδοσή της σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

Η Mεξικανή influencer των κοινωνικών μέσων και μουσικός Karen Polinesia χρησιμοποιήθηκε για να παρουσιάσει τα εργαλεία ζωντανής μετάφρασης. Ο Kareem Rahma, παρουσιαστής της σειράς βίντεο SubwayTakes στα κοινωνικά μέσα, γύρισε μια εκδοχή της εκπομπής του στην οποία το «ζουμί» ήταν ότι τα νέα ακουστικά Google είναι υπέροχα. Για τη φυσική κατάσταση, η Google προσκάλεσε τον Cody Rigsby, έναν από τους εκπαιδευτές της Peloton που έχουν αποκτήσει φανατικούς οπαδούς.

Ένας άλλος αστέρας του μπάσκετ, ο Stephen Curry των Golden State Warriors, εμφανίστηκε σε βίντεο για να προωθήσει το νέο AI performance coach της Google. Α, και οι Jonas Brothers πληρώθηκαν για να χρησιμοποιήσουν το Pixel για να ηχογραφήσουν το τελευταίο τους μουσικό βίντεο.

Οι διαφημίσεις με διασημότητες δεν είναι κάτι καινούργιο, φυσικά, και θα μπορούσατε να πείτε ότι πολλοί από αυτούς που συμμετέχουν δεν είναι και τόσο διάσημοι, τουλάχιστον όχι για εσάς (ή για μένα, ειλικρινά). Αλλά οι διασημότητες στις μέρες μας δεν λειτουργούν όπως παλαιότερα. Δεν μπορείτε πλέον να προσλάβετε μερικούς μέγκα σταρ, να τους βάλετε να πίνουν Pepsi και να μπείτε στα περισσότερα σπίτια του κόσμου.

Ο στόχος της ομάδας μάρκετινγκ τεχνητής νοημοσύνης της Google, όπως και κάθε ομάδας μάρκετινγκ, είναι να εισχωρήσει σε διαδικτυακές κοινότητες, μερικές από τις οποίες είναι εξαιρετικά εξειδικευμένες, για να προωθήσει την τεχνητή νοημοσύνη.

Το πρόβλημα με όλες αυτές τις εμφανίσεις, φυσικά, είναι η αυθεντικότητα, ή η έλλειψή της. Λίγοι θα πιστέψουν πραγματικά ότι ο Steph Curry στρέφεται στη Google για βοήθεια για να γίνει καλύτερος παίκτης μπάσκετ. Και σίγουρα δεν μπορείς να με πείσεις ότι ο τύπος από το SubwayTakes πιστεύει πραγματικά ότι τα ακουστικά της Google, τα οποία απαιτούν να κουνάς το κεφάλι σου για να απαντήσεις σε μια κλήση, είναι καθόλου ωραία.

Δείξε μου την επόμενη φωτογραφία του Jimmy Fallon που κοιτάζει το smartphone του και σου στοιχηματίζω ότι είναι iPhone. (Ο Tim Cook ήταν καλεσμένος στην εκπομπή του Fallon.) Βλέποντας τη σύνθεση των προσκεκλημένων στην εκδήλωση της Google, θυμήθηκα το περίφημο tweet της τραγουδίστριας Alicia Keys από το 2013, η οποία είχε μόλις ανακοινωθεί ως «παγκόσμια δημιουργική διευθύντρια» της BlackBerry. Κάτω από την ανάρτησή της που προωθούσε την εταιρεία υπήρχαν οι λέξεις: «Αποστολή μέσω Twitter για iPhone».

Το κοινό των influencer έχει γίνει πιο έξυπνο από τότε: ξέρει πότε οι αγαπημένοι του δημιουργοί είναι ειλικρινείς. Ωστόσο, καθώς γράφω αυτό το άρθρο, οι προβολές για την παρουσίαση της Google στο YouTube ήταν 5 εκατομμύρια. Αυτό, και η δημοσιότητα που ακολουθεί, μπορεί να είναι χρήματα που ξοδεύτηκαν σωστά. Η βελόνα μπορεί να κινηθεί και οι λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης της Google μπορεί να προσελκύσουν ένα νέο και σημαντικό κοινό.

Ή ίσως οι καταναλωτές να το δουν ως μια ακόμη απόδειξη του φαινομενικά απεριόριστου προϋπολογισμού για την όσο το δυνατόν ταχύτερη προώθηση της τεχνητής νοημοσύνης, χρησιμοποιώντας κάθε δυνατό τέχνασμα.

Πηγή: skai.gr

