Μια μελέτη διαπίστωσε ότι οι ηλιακοί συλλέκτες στο διάστημα θα μπορούσαν να μειώσουν τις ανάγκες της Ευρώπης σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κατά 80% έως το 2050, σημειώνει ο Guardian.

Χρησιμοποιώντας ένα λεπτομερές υπολογιστικό μοντέλο του μελλοντικού ηλεκτρικού δικτύου της ηπείρου, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ένα σύστημα διαστημικών συλλεκτών που σχεδιάστηκε από τη NASA θα μπορούσε να μειώσει το κόστος ολόκληρου του ευρωπαϊκού ηλεκτρικού συστήματος κατά 15%. Θα μπορούσε επίσης να μειώσει τη χρήση μπαταριών κατά περισσότερο από τα δύο τρίτα.

Η μελέτη, που διεξήχθη από ερευνητές του King's College London, είναι η πρώτη που αξιολογεί τον πιθανό αντίκτυπο της διαστημικής ηλιακής ενέργειας στην Ευρώπη. Οι διαστημικοί ηλιακοί συλλέκτες (SBSP) που έδωσαν τα θετικά αποτελέσματα χρησιμοποιούν σχεδιασμό ηλιοστάτη. Ο σχεδιασμός, τον οποίο μιμείται το σύστημα, χρησιμοποιεί ανακλαστήρες που μοιάζουν με καθρέφτες για να συλλέγουν το ηλιακό φως σε τροχιά. Το ηλιακό φως μεταδίδεται στη συνέχεια σε σταθμούς στη Γη και μετατρέπεται σε ηλεκτρική ενέργεια πριν παραδοθεί σε ένα ενεργειακό δίκτυο.

Το υπολογιστικό μοντέλο του ηλεκτρικού δικτύου της ηπείρου καλύπτει 33 χώρες και προσομοιώνει τη ζήτηση, την παραγωγή και την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας, προκειμένου να προσδιορίσει την πιο οικονομική επιλογή για την κάλυψη των αναγκών της Ευρώπης σε ηλεκτρική ενέργεια.

Όταν οι ερευνητές ενσωμάτωσαν την ιδέα του SBSP στο μοντέλο με βάση τις προβλέψεις της NASA για την πιθανή ενεργειακή του ικανότητα, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι θα μπορούσε να αντικαταστήσει έως και το 80% της χερσαίας ανανεώσιμης ενέργειας της Ευρώπης.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η ανανεώσιμη ενέργεια που παράγεται από χερσαίες πηγές είναι ακανόνιστη και εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες, γεγονός που περιπλέκει την αξιόπιστη παροχή, ενώ το κόστος της ποικίλλει. Τα SBSP θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια εναλλακτική κεντρική πηγή ενέργειας που λειτουργεί πάνω από την ατμόσφαιρα με συνεχή ισχύ της τάξης των γιγαβάτ.

Οι συγγραφείς σημειώνουν ότι η μοντελοποίηση δεν λαμβάνει υπόψη τις πιθανές επιπτώσεις από προκλήσεις που αφορούν ειδικά το διάστημα, όπως η συμφόρηση των τροχιών, οι διακοπές στη μετάδοση ή η μεταβλητότητα της ακτινοβολίας, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν την αξιοπιστία και τη λειτουργική απόδοση των SBSP.

Ούτε θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί η πιθανή οικονομική αποδοτικότητα του SBSP μέχρι το 2050, επειδή η κατασκευή, η εκτόξευση και η συντήρησή του θα ήταν υπερβολικά δαπανηρές, εκτός εάν η τεχνολογική πρόοδος μειώσει το κόστος του.

Ο Δρ Wei He, ανώτερος λέκτορας στο τμήμα μηχανικής του KCL και κύριος συγγραφέας της μελέτης, η οποία δημοσιεύθηκε στο Joule, δήλωσε: «Υπάρχουν ορισμένοι κίνδυνοι που πρέπει να ληφθούν υπόψη, όπως το ενδεχόμενο ο δορυφόρος στο διάστημα να έχει πάρα πολλά ηλιακά πάνελ. Θα μπορούσε να προκαλέσει συγκρούσεις ή να υποστεί ζημιά από τα διαστημικά συντρίμμια;», αναρωτιέται.

Παρά τους κινδύνους αυτούς, ο Wei πιστεύει ότι η έρευνα δείχνει ότι το SBSP έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει τις χώρες να επιτύχουν το στόχο του μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών. «Η ανανεώσιμη ενέργεια που αντικαθιστά τα ορυκτά καύσιμα είναι η πιο σημαντική δράση που αναλαμβάνουμε ως άνθρωποι. Η διαστημική ηλιακή ενέργεια είναι μια τεχνολογία με δυνατότητες και μπορεί να παρέχει συνεχή ηλιακή ενέργεια ως ανανεώσιμη πηγή ενέργειας», δήλωσε.

