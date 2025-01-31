Το τέλος του ίντερνετ; Έγινε η πρώτη διαστημική βιντεοκλήση στον κόσμο

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε από εταιρία - κολοσσό της κινητής τηλεφωνίας η πρώτη διαστημική βιντεοκλήση στον κόσμο, από μια περιοχή χωρίς κάλυψη, χρησιμοποιώντας μόνο ένα τυπικό smartphone και εμπορικούς δορυφόρους που βρίσκονται σε τροχιά.

Η σημερινή ημέρα αποτελεί ορόσημο για την Ευρώπη και ένα συναρπαστικό επόμενο τεχνολογικό σύνορο.

Με τη νέα δορυφορική τεχνολόγια της Vodafone, χρησιμοποιώντας 4G/5G smartphones και δορυφόρους, οι χρήστες περιοχών χωρίς κάλυψη κινητής τηλεφωνίας μπορούν να πραγματοποιούν και να λαμβάνουν βιντεοκλήσεις, να έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο και να χρησιμοποιούν υπηρεσίες ηλεκτρονικών μηνυμάτων.

Πρόκειται για τη μοναδική δορυφορική τεχνολογία του είδους της που έχει δημιουργηθεί για να προσφέρει μια πλήρη εμπειρία κινητής ευρυζωνικότητας, η οποία ανοίγει το δρόμο για καθολική ψηφιακή συνδεσιμότητα και την αντιμετώπιση των κενών κάλυψης.

Ο Βρετανός αστροναύτης Tim Peake και η Margherita Della Valle, Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ομίλου Vodafone, συμμετείχαν στην πρώτη διαστημική βιντεοκλήση στον κόσμο.

Ο Peake, ο οποίος το 2015 έγινε ο πρώτος Βρετανός αστροναύτης που επισκέφθηκε τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό και πραγματοποίησε διαστημικό περίπατο, δήλωσε: «Έχοντας περάσει έξι μήνες στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, μπορώ να εκτιμήσω πλήρως την αξία του να μπορώ να επικοινωνώ με την οικογένεια και τους φίλους από απομακρυσμένες και απομονωμένες τοποθεσίες. Είμαι ενθουσιασμένος που συμμετέχω μαζί με τη Vodafone και την AST SpaceMobile σε αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία».

Δείτε το βίντεο:

Σε αντίθεση με τις υπάρχουσες δορυφορικές υπηρεσίες, οι χρήστες δεν χρειάζονται ειδικό «πιάτο», τερματικό ή ακριβό δορυφορικό τηλέφωνο για να επωφεληθούν από την πλήρη κινητή ευρυζωνική συνδεσιμότητα.

Η υπηρεσία που θα λάβουν αντικατοπτρίζει την εμπειρία των υφιστάμενων 4G και 5G δικτύων κινητής τηλεφωνίας, επιτρέποντάς τους να χρησιμοποιούν καθημερινά smartphones για αυτόματη εναλλαγή μεταξύ διαστημικών και επίγειων δικτύων.

Λειτουργώντας από τη χαμηλή γήινη τροχιά, είναι η μόνη δορυφορική υπηρεσία στον κόσμο σήμερα που προσφέρει κινητή ευρυζωνική σύνδεση απευθείας σε πολλαπλά 4G ή 5G smartphones, ως επέκταση των κορυφαίων επίγειων δικτύων της Vodafone.

Ο δορυφόρος είναι μια συμπληρωματική τεχνολογία που παρέχει πολύτιμη κάλυψη όπου δεν υπάρχει, προς ώρας, εφικτή κινητή ή σταθερή εναλλακτική λύση. Από κοινού, η δορυφορική υπηρεσία και το επίγειο δίκτυο θα δώσουν στην Ευρώπη μια υποδομή επικοινωνιών προς χρήση σε οποιαδήποτε τοποθεσία, όπως είναι οι ορεινές περιοχές και η ανοικτή θάλασσα, ανά πάσα στιγμή, και θα ενισχύσουν τη συνολική ανθεκτικότητα της συνδεσιμότητας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

