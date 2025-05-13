Σε μια συγκλονιστική ανατροπή της κοσμικής αντίστροφης μέτρησης, οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι το σύμπαν ίσως φτάσει στο τέλος του πολύ νωρίτερα απ’ ό,τι πιστεύαμε — αν και το «νωρίτερα» σημαίνει ακόμα… μία quinvigintillion χρόνια από τώρα. Πρόκειται για έναν αριθμό με 78 μηδενικά.

Μια ερευνητική ομάδα από το Πανεπιστήμιο Radboud στην Ολλανδία ανακάλυψε ότι όχι μόνο οι μαύρες τρύπες, αλλά και οι αστέρες νετρονίων και οι λευκοί νάνοι —τα απομεινάρια νεκρών άστρων— μπορούν τελικά να εξατμιστούν, λόγω μιας διαδικασίας παρόμοιας με την ακτινοβολία Hawking. Αυτή η ανακάλυψη μειώνει δραματικά την αναμενόμενη διάρκεια ζωής του σύμπαντος, από 10¹¹⁰⁰ σε «μόλις» 10⁷⁸ χρόνια.

Για δεκαετίες, οι φυσικοί πίστευαν ότι η ακτινοβολία Hawking εφαρμόζεται μόνο στις μαύρες τρύπες. Ωστόσο, αυτή η νέα μελέτη δείχνει ότι όλα τα αντικείμενα με ισχυρό βαρυτικό πεδίο —ακόμα και τα «νεκρά» άστρα— μπορούν σιγά-σιγά να εξατμιστούν. Καθώς διαλύονται, γίνονται ασταθή και τελικά εκρήγνυνται, οδηγώντας το σύμπαν σε ένα ήσυχο, αργό «σβήσιμο».

«Κατανοώντας πόσο χρόνο χρειάζονται αυτά τα άστρα για να πεθάνουν, μπορούμε να εκτιμήσουμε καλύτερα πόσο θα διαρκέσει το σύμπαν», εξήγησε ο επικεφαλής ερευνητής Heino Falcke. «Το τέλος έρχεται πολύ πιο σύντομα απ’ ό,τι νομίζαμε — αλλά ευτυχώς, βρίσκεται ακόμα αδιανόητα πολύ μακριά».

Τα ευρήματα δίνουν επίσης νέα πνοή στην άλλοτε αμφιλεγόμενη θεωρία του Stephen Hawking ότι οι μαύρες τρύπες μπορούν να συρρικνωθούν και να εξαφανιστούν εκπέμποντας ακτινοβολία, κόντρα στις προβλέψεις του Αϊνστάιν ότι μπορούν μόνο να μεγαλώνουν.

Ναι, λοιπόν — το σύμπαν «θα πεθάνει» πολύ πιο γρήγορα απ’ ό,τι φανταζόμασταν. Αλλά μην ανησυχείτε: η ανθρωπότητα έχει άφθονο χρόνο ακόμα.



Πηγή: skai.gr

