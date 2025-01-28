App σου βρίσκει παρέα για χόμπι όταν οι φίλοι σου λένε «όχι»

Τις ανάγκες ανθρώπων προκειμένου να πάψουν να στερούνται πράγματα που τους αρέσουν, επειδή οι δικοί τους άνθρωποι δεν έχουν τα ίδια ενδιαφέροντα ή δυσκολεύονται να συντονιστούν, έρχεται να καλύψει μία εφαρμογή, το Hobbito, που διατίθεται δωρεάν σε iOS και Android και στο μικρό διάστημα πλήρους λειτουργίας της, τη χρησιμοποιούν πολλές εκατοντάδες χρήστες σε Ελλάδα και Κύπρο.

Εκεί, οι χρήστες επιλέγουν την κατηγορία που τους ενδιαφέρει και κανονίζουν διά ζώσης παιχνίδια και δραστηριότητες με άλλους διαθέσιμους χρήστες.

Από μπάσκετ, ποδόσφαιρο, βόλεϊ, τένις και πινγκ πονγκ, μέχρι μπιλιάρδο, paintball, σκάκι, πεζοπορία και ποδηλασία, αλλά ακόμη και πιο ιδιαίτερες δραστηριότητες, όπως βόλτα σκύλου ή καραόκε, είναι κάποιες από αυτές που μπορούν να επιλέξουν οι χρήστες, οι οποίοι διαρκώς επικοινωνούν με τους διαχειριστές για να ζητήσουν να προστεθούν κι άλλες, οι δικές τους αγαπημένες.

Ήδη, σύμφωνα με την δημιουργό της εφαρμογής Δήμητρα Σακελλαρίου, τις επόμενες μέρες πρόκειται να προστεθεί κατηγορία με επιτραπέζια παιχνίδια.

Πώς λειτουργεί

«Κατεβάζοντας την εφαρμογή και αφού φτιάξεις λογαριασμό με πολύ απλό τρόπο, (χρησιμοποιώντας email και κωδικό), έχεις δύο επιλογές: Είτε να συμμετάσχεις σε κάποια δραστηριότητα που ήδη υπάρχει και κάποιος άλλος χρήστης αναζητά άτομα, είτε να δημιουργήσεις μία νέα, δηλώνοντας την περιοχή, τη μέρα και τις ώρες που σε βολεύει και πόσους "συμπαίκτες" αναζητάς», δηλώνει στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων .

«Κάτω από τις βασικές πληροφορίες της εκδήλωσης, υπάρχει ένα κενό, όπου μπορείς να γράψεις σχόλια, όπως για παράδειγμα αν είσαι αρχάριος ή αν θέλεις να παίξεις σε υψηλό επίπεδο, ακόμη κι αν προτιμάς να παίξεις μόνο με άτομα του ίδιου φύλου», συμπληρώνει.

Σύμφωνα με τη δημιουργό της εφαρμογής, μετά τις συναντήσεις, δίνεται επιπλέον η δυνατότητα κριτικής των «συμπαικτών», ώστε αν κάποιος επιδείξει αγενή συμπεριφορά ή επιθετικότητα, να ενημερωθούν οι χρήστες και οι διαχειριστές και αν κριθεί απαραίτητο, να τον αποκλείσουν.

Η ιδέα της καραντίνας

Η 34χρονη δημιουργός, διευκρινίζει ότι δεν έχει καμία σχέση με την πληροφορική, αντίθετα είναι ψυχολόγος, ενώ είχε την ιδέα για τη δημιουργία της συγκεκριμένης εφαρμογής την περίοδο των περιοριστικών μέτρων λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

«Η ιδέα μου ήρθε την περίοδο του lockdown. Πάρα πολλοί τότε ένιωθαν μοναξιά, είχαν απομονωθεί, δεν έβρισκαν τους φίλους τους και είχαν πέσει σε θλίψη. Σκέφτηκα ότι μέσα σ' αυτόν τον περιορισμένο χρόνο που έδιναν για έναν περίπατο, θα βοηθούσε να έρθουν κοντά με άλλους ανθρώπους με κοινά ενδιαφέροντα, να κάνουν μαζί τις δραστηριότητές τους, αλλά και ν' αλλάξουν παραστάσεις, να μιλήσουν με έναν άλλον άνθρωπο», εξηγεί η κ. Σακελλαρίου. Βέβαια, η αρχική σκέψη έχει άνετα εφαρμογή και σήμερα και στόχο να φέρει κοντά ανθρώπους που έχουν τα ίδια ενδιαφέροντα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.