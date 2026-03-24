Το OpenAI Foundation, το μη κερδοσκοπικό ίδρυμα που ελέγχει την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης OpenAI και το βασικό της προϊόν ChatGPT, ανακοίνωσε ότι δεσμεύεται να διαθέσει επιχορηγήσεις ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων μέσα στον επόμενο χρόνο, ενισχύοντας παράλληλα τη δυναμικότητά του ως φιλανθρωπικός οργανισμός.

Η δέσμευση αυτή αποτελεί σημαντική εξέλιξη στις φιλανθρωπικές δραστηριότητες της OpenAI και δείχνει πώς η εταιρεία, η οποία ξεκίνησε ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός, σκοπεύει να υλοποιήσει την αποστολή της για ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης προς όφελος «ολόκληρης της ανθρωπότητας».

«Στόχος μας είναι να καταστήσουμε δυνατή τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για την επίλυση των πιο δύσκολων προβλημάτων της ανθρωπότητας, να μεταμορφώσουμε τις δυνατότητες των ανθρώπων και να προσφέρουμε πραγματικά οφέλη στη ζωή τους, ενώ συνεργαζόμαστε με εταίρους ώστε να είμαστε έτοιμοι για νέες προκλήσεις και να βοηθήσουμε την κοινωνία να γίνει πιο ανθεκτική καθώς η AI εξελίσσεται», δήλωσε ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της OpenAI, Bret Taylor.

Η νέα χρηματοδότηση θα στηρίξει έρευνες στις βιοεπιστήμες και την υγεία, ενώ θα επιδιώξει να μετριάσει ορισμένες από τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στην απασχόληση, την οικονομία και την ψυχική υγεία, ιδιαίτερα των παιδιών, σύμφωνα με το ίδρυμα. Η ανακοίνωση ακολουθεί προηγούμενη δέσμευση για δαπάνη 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε παρόμοιους σκοπούς, χωρίς όμως να έχει δοθεί τότε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Το OpenAI Foundation ανακοίνωσε επίσης ότι θα προσλάβει νέο εκτελεστικό διευθυντή για να επιβλέπει τη χορήγηση των επιχορηγήσεων.

Σκαμπανεβάσματα στη μη κερδοσκοπική δραστηριότητα της OpenAI

Η OpenAI ιδρύθηκε το 2015 ως μη κερδοσκοπικό ερευνητικό εργαστήριο, αλλά τα τελευταία χρόνια επιχείρησε να απομακρυνθεί από αυτή τη δομή καθώς ανέπτυσσε εμπορικές τεχνολογίες όπως το ChatGPT και τη θυγατρική της με κερδοσκοπικό χαρακτήρα, η οποία πλέον συγκαταλέγεται στις πιο πολύτιμες startups παγκοσμίως.

Τον Οκτώβριο, η OpenAI κατέληξε σε συμφωνία με τις ρυθμιστικές αρχές που διατήρησε τον έλεγχο της μη κερδοσκοπικής διοίκησης πάνω στη for-profit δραστηριότητα, αλλά διευκόλυνε παράλληλα τους επενδυτές και την εταιρεία να αποκομίζουν κέρδη. Η συμφωνία αποσαφήνισε επίσης το ποσοστό ιδιοκτησίας του μη κερδοσκοπικού φορέα, το οποίο αποτιμήθηκε τότε στα 130 δισεκατομμύρια δολάρια, καθιστώντας τον έναν από τους πιο ισχυρά χρηματοδοτούμενους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.

Από την ίδρυση της κερδοσκοπικής θυγατρικής το 2019, η μη κερδοσκοπική δραστηριότητα της OpenAI μειώθηκε σημαντικά: από 51 εκατομμύρια δολάρια σε δαπάνες το 2018, σε μόλις 3,3 εκατομμύρια την επόμενη χρονιά. Το 2024, το πιο πρόσφατο έτος με διαθέσιμα στοιχεία, το ίδρυμα έλαβε μόλις 4.433 δολάρια σε δωρεές και διένειμε 7,6 εκατομμύρια σε επιχορηγήσεις.

Ο Brian Mittendorf, καθηγητής λογιστικής και δημοσίων υποθέσεων στο Πανεπιστήμιο του Οχάιο, σημείωσε ότι τα φορολογικά έντυπα δεν αποτυπώνουν πλήρως τη δραστηριότητα της OpenAI ούτε το κατά πόσο αυτή εξυπηρετεί τον φιλανθρωπικό της σκοπό.

«Οι άνθρωποι συχνά επικεντρώνονται στο οικονομικό κομμάτι. Δηλαδή, αν η τεράστια δημιουργία αξίας χρησιμοποιείται για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Όμως εξίσου σημαντικό είναι αν το ίδιο το προϊόν εξυπηρετεί την ανθρωπότητα όπως είχε αρχικά σχεδιαστεί», ανέφερε.

Το ερώτημα αυτό έχει θέσει και ο Elon Musk, πρώιμος χρηματοδότης της OpenAI, ο οποίος μήνυσε την εταιρεία, υποστηρίζοντας ότι ο CEO Sam Altman και άλλοι εγκατέλειψαν την αρχική αποστολή υπέρ του κέρδους. Η υπόθεση πρόκειται να εκδικαστεί στην Καλιφόρνια.

Πρόσφατη αναθεώρηση του ρόλου του ιδρύματος

Το 2025, η OpenAI προσπάθησε να αναζωογονήσει τη μη κερδοσκοπική της δραστηριότητα, δημιουργώντας ένα προσωρινό συμβουλευτικό όργανο που παρείχε μη δεσμευτικές προτάσεις για τη δομή της φιλανθρωπικής της δράσης.

Η επιτροπή, στην οποία συμμετείχε και η συνδικαλίστρια Dolores Huerta, πρότεινε να αυξηθούν σημαντικά οι πόροι προς το ίδρυμα και να ενισχυθεί η διαβούλευση με τις κοινότητες σχετικά με τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης.

Τον Δεκέμβριο, το ίδρυμα ανακοίνωσε επιχορηγήσεις ύψους 40,5 εκατομμυρίων δολαρίων σε οργανώσεις βάσης, με στόχο την ενίσχυση της γνώσης γύρω από την AI, της δημοκρατικής συμμετοχής και των οικονομικών ευκαιριών.

Η νέα στρατηγική έρχεται σε μια περίοδο όπου αυξάνονται οι ανησυχίες για την τεχνητή νοημοσύνη: από την αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας λόγω data centers, μέχρι αγωγές που συνδέουν τα chatbots με προβλήματα ψυχικής υγείας, αλλά και ερωτήματα σχετικά με τη χρήση AI σε στρατιωτικές εφαρμογές.

Επιπλέον, το OpenAI Foundation ανακοίνωσε ότι ο συνιδρυτής Wojciech Zaremba θα αναλάβει τον ρόλο του επικεφαλής «ανθεκτικότητας AI», εστιάζοντας στις νέες προκλήσεις που προκύπτουν από την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Τέλος, προσέλαβε τον Jacob Trefethen για να ηγηθεί των επιχορηγήσεων στους τομείς των βιοεπιστημών και της υγείας. Ο Trefethen προερχόταν από τον οργανισμό Coefficient Giving, σημαντικό χρηματοδότη του κινήματος «effective altruism», το οποίο κατά καιρούς έχει συγκρουστεί με το όραμα της OpenAI για την τεχνητή νοημοσύνη.



Πηγή: skai.gr

