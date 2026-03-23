Ένας κρατήρας ,που εμφανίζεται μία φορά τον αιώνα, σχηματίστηκε στη Σελήνη ακριβώς μπροστά στα μάτια μας. Μια τακτική αναζήτηση εικόνων από την κάμερα του Lunar Reconnaissance Orbiter της NASA εντόπισε έναν φρέσκο κρατήρα, τόσο μεγάλο όσο δύο γήπεδα ποδοσφαίρου, όπως ανέφερε ο πλανητικός επιστήμονας Μάρκ Ρόμπινσον στις 17 Μαρτίου κατά τη διάρκεια της Συνάντησης για τις Επιστήμες της Σελήνης και των Πλανητών στο The Woodlands, στο Τέξας.

Ο κρατήρας έχει διάμετρο 225 μέτρων και σχηματίστηκε τον Απρίλιο ή τον Μάιο του 2024, δήλωσε ο Ρόμπινσον. Σύμφωνα με προβλέψεις βασισμένες σε άλλες σεληνιακές δομές, ένας τόσο μεγάλος κρατήρας θα έπρεπε να σχηματίζεται μόλις μία φορά κάθε 139 χρόνια. Η ανακάλυψη αυτή μπορεί να τονίσει τους κινδύνους που ενέχουν οι επιπτώσεις από μελλοντικά αντικείμενα για τους αστροναύτες.

Ένας από τους πρώτους κρατήρες που εντόπισε ο δορυφόρος μετά την έναρξη της αποστολής του το 2009 είχε διάμετρο 70 μέτρων, είπε ο Ρόμπινσον από την εταιρεία διαστημικών πτήσεων Intuitive Machines με έδρα το Χιούστον. «Συνήθιζα να αστειεύομαι … ότι τώρα το όριο έχει τεθεί, πρέπει να βρείτε έναν κρατήρα 100 μέτρων», είπε. «Και να που έχουμε έναν 225 μέτρων».

Ο κρατήρας φαίνεται να έχει σχηματιστεί σε ένα όριο μεταξύ των κρατηριομένων και τραχιών σεληνιακών υψιπέδων και μιας ευρείας, επίπεδης πεδιάδας (mare), που σχηματίστηκε από τη συγκέντρωση λιωμένηου μάγματος στην επιφάνεια της Σελήνης. Το βάθος του, περίπου 43 μέτρα κατά μέσο όρο, και οι απότομες άκρες του, υποδηλώνουν ότι σχηματίστηκε σε σκληρό υλικό, όπως στερεοποιημένη λάβα. Ωστόσο, το ελαφρώς επιμηκυμένο σχήμα του υποδηλώνει ότι το έδαφος κάτω από τον κρατήρα δεν είναι ομοιογενές, σημείωσε ο Ρόμπινσον.

Ο κρατήρας περιβάλλεται επίσης από ένα φωτεινό στρώμα εκτοξευμένων υλικών, βράχων και σκόνης που εκτοξεύτηκαν προς όλες τις κατευθύνσεις κατά τη στιγμή της πρόσκρουσης, το οποίο εκτείνεται εκατοντάδες μέτρα από την ακμή. Ο Ρόμπινσον και οι συνεργάτες του εντόπισαν άλλες διαταραχές σε απόσταση έως 120 χιλιομέτρων από τον κρατήρα.

Αυτό μπορεί να αποτελεί κακό νέο για μελλοντικές βάσεις στη Σελήνη. Κομμάτια βράχου εκτοξευμένα από πρόσκρουση μπορεί να χτυπήσουν σεληνιακές εγκαταστάσεις με υψηλές ταχύτητες από πολύ μακριά. Τα κτίρια θα πρέπει να σχεδιαστούν ώστε να αντέχουν σε αυτά. «Πρέπει να προστατεύσετε τα περιουσιακά σας στοιχεία ώστε να αντέχουν σε μικρά σωματίδια που χτυπούν με τάξεις μεγέθους περίπου ένα χιλιόμετρο ανά δευτερόλεπτο», δήλωσε ο Ρόμπινσον.

Πηγή: skai.gr

