Τον μεγαλύτερο και ισχυρότερο πύραυλο στην ιστορία εκτόξευσε η SpaceX του Ίλον Μασκ, μετά από μια αναβολή της πολυαναμενόμενης δοκιμαστικής πτήσης του.

Ο μη επανδρωμένος πύραυλος Starship V3 απογειώθηκε από το Τέξας λίγο μετά τις 17:30 τοπική ώρα (22:30 GMT) την Παρασκευή, λίγες ημέρες αφότου η SpaceX αποκάλυψε τα σχέδιά της για τη μεγαλύτερη εισαγωγή εταιρείας στο χρηματιστήριο στην ιστορία.

Αφού έφτασε στο διάστημα, το Starship απελευθέρωσε 20 εικονικούς δορυφόρους και στη συνέχεια επανήλθε στην ατμόσφαιρα. Περίπου μία ώρα μετά την εκτόξευση προσθαλασσώθηκε στον Ινδικό Ωκεανό, όπου εξερράγη βάσει σχεδιασμού.

«Συγχαρητήρια στην ομάδα της SpaceX για την επική πρώτη εκτόξευση και προσγείωση του Starship V3», έγραψε ο Μασκ στην πλατφόρμα X. «Πετύχατε έναν στόχο για την ανθρωπότητα».

Congratulations @SpaceX team on an epic first Starship V3 launch & landing!



You scored a goal for humanity. — Elon Musk (@elonmusk) May 23, 2026

Η πρώτη απόπειρα εκτόξευσης την Πέμπτη είχε αναβληθεί λόγω βλάβης στον πύργο εκτόξευσης.

Δεν πήγαν όλα «ρολόι»

Η ομάδα της SpaceX πανηγύρισε μετά την επιτυχία της αποστολής και, παρότι επιτεύχθηκαν οι περισσότεροι βασικοί στόχοι, η πτήση δεν εξελίχθηκε απόλυτα σύμφωνα με το σχέδιο.

Και τα δύο στάδια του πυραύλου παρουσίασαν βλάβες στους κινητήρες, ωστόσο η δοκιμαστική πτήση θεωρήθηκε σε γενικές γραμμές επιτυχής — γεγονός που εκτιμάται ότι θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη τόσο των επενδυτών όσο και της NASA, η οποία σκοπεύει να χρησιμοποιήσει το Starship σε μελλοντικές αποστολές στη Σελήνη.

Ο διοικητής της NASA, Τζάρεντ Άιζακμαν, συνεχάρη τον Μασκ και την ομάδα της SpaceX.

«Ένα βήμα πιο κοντά στη Σελήνη… ένα βήμα πιο κοντά στον Άρη», ανέφερε σε ανάρτησή του στο X.

Πρόκειται για τη 12η πτήση πυραύλου της SpaceX και την πρώτη με τη νέα έκδοση του Starship, η οποία έχει ύψος 124 μέτρα — περισσότερο από 40 ορόφους.

Η SpaceX στο χρηματιστήριο

Η παρουσίαση του Starship V3 πραγματοποιείται λίγο πριν από την αρχική δημόσια προσφορά μετοχών (IPO) της SpaceX, η οποία αναμένεται να είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία της Wall Street και ενδέχεται να ξεκινήσει ακόμη και τον επόμενο μήνα.

Λόγω του ποσοστού μετοχών που θα διατηρεί ο Μασκ στη SpaceX, η οποία αποτιμάται στα 1,25 τρισ. δολάρια, η εισαγωγή της εταιρείας στο χρηματιστήριο θα μπορούσε να τον καταστήσει τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο στον κόσμο.

Η SpaceX δεν δραστηριοποιείται μόνο στην κατασκευή πυραύλων, αλλά διαθέτει επίσης τη δορυφορική υπηρεσία διαδικτύου Starlink και είναι ιδιοκτήτρια της αμφιλεγόμενης εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης xAI.

