Το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης αναπτύσσει νέο εμβόλιο για τον Έμπολα

Οι επιστήμονες του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης αναπτύσσουν ένα νέο εμβόλιο που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί μέσα στους επόμενους μήνες για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση του Έμπολα.

Η επιδημία, με επίκεντρο τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, έχει προκαλέσει 750 ύποπτα κρούσματα και 177 θανάτους. Το σπάνιο είδος του ιού Έμπολα, γνωστό ως Bundibugyo, για το οποίο δεν υπάρχει αποδεδειγμένα αποτελεσματικό εμβόλιο, σκοτώνει περίπου το ένα τρίτο όσων μολύνονται.

Δεν υπάρχουν εγγυήσεις ότι το εμβόλιο θα αποδειχθεί αποτελεσματικό και θα χρειαστούν δοκιμές σε ζώα και ανθρώπους για να φανεί αν λειτουργεί. Ωστόσο, οι επιστήμονες δηλώνουν ότι εργάζονται επειγόντως, σε περίπτωση που η επιδημία επιδεινωθεί και χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί το πειραματικό τους εμβόλιο.

Ο κίνδυνος από την τρέχουσα επιδημία Έμπολα αναβαθμίστηκε από «υψηλός» σε «πολύ υψηλός» στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Στην ευρύτερη περιοχή ο κίνδυνος θεωρείται επίσης υψηλός, αλλά παραμένει χαμηλός σε διεθνές επίπεδο, πρόσθεσε ο οργανισμός. Αυτό συνέβη αφού ο ΠΟΥ κήρυξε την Κυριακή κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία διεθνούς ενδιαφέροντος, διευκρινίζοντας ότι η επιδημία δεν αποτελεί πανδημία. Το εμβόλιο χρησιμοποιεί την ίδια τεχνολογία που ανέπτυξε η ομάδα κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα ευέλικτη τεχνολογία, γνωστή ως ChAdOx1, η οποία μπορεί να προσαρμοστεί γρήγορα ώστε να λειτουργεί απέναντι σε διαφορετικές λοιμώξεις. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, είχε «φορτωθεί» με γενετικό κώδικα από τον ιό του Covid. Αυτή τη φορά έχει προετοιμαστεί με γενετικό κώδικα από το είδος Bundibugyo του ιού Έμπολα. Χρησιμοποιεί έναν ιό του κοινού κρυολογήματος που συνήθως μολύνει χιμπαντζήδες, αλλά έχει τροποποιηθεί γενετικά ώστε να είναι ασφαλής για τον άνθρωπο.

Οι ερευνητές χρησιμοποιούν αυτόν τον τροποποιημένο ιό ως φορέα για να μεταφέρει σημαντικό γενετικό υλικό του ιού Έμπολα Bundibugyo στα κύτταρα, δίνοντας οδηγίες στο ανοσοποιητικό σύστημα να αναγνωρίζει και να καταπολεμά την πραγματική ασθένεια. Το εμβόλιο δεν προκαλεί μόλυνση ή συμπτώματα Έμπολα, αλλά «εκπαιδεύει» το ανοσοποιητικό σύστημα ώστε να παρέχει προστασία.

Το BBC αναφέρει ότι δοκιμές σε ζώα βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη στην Οξφόρδη.

Το Serum Institute of India έχει αναλάβει να παράγει μαζικά το εμβόλιο μόλις η Οξφόρδη μπορέσει να παρέχει υλικό ιατρικής ποιότητας.

Ο καθηγητής Lambe, επικεφαλής Ανοσολογίας Εμβολίων στο Oxford Vaccine Group, δήλωσε στο BBC News: «Μόλις τους δώσουμε το αρχικό υλικό, μπορούν να κινηθούν γρήγορα και σε μεγάλη κλίμακα. Οι άνθρωποι ανησυχούν για αυτή την επιδημία. Συνήθως προετοιμάζεσαι για το χειρότερο δυνατό σενάριο, ελπίζουμε ότι η ιχνηλάτηση επαφών και η καραντίνα θα είναι αρκετές, αλλά δεν μπορούμε να χαλαρώσουμε.»

Ο ΠΟΥ αναφέρει ότι το εμβόλιο θα μπορούσε να είναι διαθέσιμο για χρήση σε κλινικές δοκιμές μέσα σε δύο έως τρεις μήνες. Η τρέχουσα επιδημία είναι ιδιαίτερα δύσκολη επειδή προκαλείται από ένα σπάνιο είδος του ιού. Υπάρχουν έξι είδη του ιού Έμπολα, αλλά μόνο τρία προκαλούν μεγάλες επιδημίες στους ανθρώπους.

Το Bundibugyo έχει προκαλέσει μόνο δύο προηγούμενες επιδημίες, στην Ουγκάντα το 2007 και στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό το 2012, και δεν είχε εμφανιστεί εδώ και πάνω από δέκα χρόνια.

Υπάρχει ήδη εμβόλιο για το πιο συνηθισμένο είδος Zaire του ιού Έμπολα, αλλά όχι για το Bundibugyo.

Ένα άλλο πειραματικό εμβόλιο για το Bundibugyo βρίσκεται επίσης υπό ανάπτυξη, αλλά εκτιμάται ότι θα χρειαστούν έξι έως εννέα μήνες μέχρι να είναι έτοιμη οποιαδήποτε δόση για δοκιμές. Τα εμβόλια κατά του Έμπολα δεν χρησιμοποιούνται μαζικά όπως συνέβη με τα εμβόλια Covid. Αντίθετα, εφαρμόζεται μια μέθοδος που ονομάζεται «δακτυλιοειδής εμβολιασμός» (ring vaccination), όπου εμβολιάζονται μόνο όσοι έχουν τις περισσότερες πιθανότητες να μολυνθούν, όπως οι στενές επαφές κρουσμάτων Έμπολα και οι υγειονομικοί που περιθάλπουν ασθενείς, οι οποίοι μπορεί να είναι ιδιαίτερα μεταδοτικοί.

Η ερευνητική ομάδα της Οξφόρδης εργαζόταν ήδη πάνω σε παρόμοια εμβόλια για το είδος Sudan του ιού Έμπολα και για τον ιό Marburg.

Πηγή: skai.gr

