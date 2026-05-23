Τη δυνατότητα εικονικής περιήγησης στο εσωτερικού του ιστορικού, προσφάτως ανακαινισμένου, υποβρυχίου - μουσείου «Πρωτεύς» του Πολεμικού Ναυτικού από προοπτική πρώτου προσώπου προσφέρει το Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής Ιστορίας (ΕΛ.Ι.Ν.ΙΣ.).

Η πρωτοβουλία εικονικής «κατάδυσης» στην Ιστορία εντάσσεται στο πλαίσιο του μνημονίου συνεργασίας που υπεγράφη πρόσφατα μεταξύ του ΕΛ.Ι.Ν.ΙΣ. και του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού.

Με τη βοήθεια της νέας διαδικτυακής διεύθυνσης το κοινό αποκτά διαδικτυακή πρόσβαση σε έναν κατεξοχήν «αθέατο» για τους πολλούς κόσμο όπως το εσωτερικό ενός υποβρυχίου, όπου η λειτουργικότητα, η τεχνολογία και οι ανθρώπινες αντοχές συνυπάρχουν σε ένα εξαιρετικά περιορισμένο περιβάλλον, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Διευκρινίζεται, δε, ότι η ψηφιακή πλατφόρμα δεν περιορίζεται σε μια απλή απεικόνιση. Πρόκειται για μια διαδραστική εμπειρία, που επιτρέπει στον χρήστη να περιηγηθεί στα διαμερίσματα του σκάφους και να κατανοήσει τη δομή του. Παράλληλα, υπάρχει η δυνατότητα διαρκούς πρόσθεσης περαιτέρω συνοδευτικού -πληροφοριακού- εκπαιδευτικού υλικού, ενισχύοντας τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα της εφαρμογής, υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής Ιστορίας, τιμώντας έμπρακτα την Παγκόσμια Ημέρα Μουσείων στις 18 Μαΐου παρέδωσε την εφαρμογή στο Πλωτό Ναυτικό Μουσείο «Γ. Αβέρωφ» (στο οποίο υπάγεται το «Πρωτεύς») για αξιοποίησή της με ένταξη στο εκθεσιακό και εκπαιδευτικό του πρόγραμμα, εμπλουτίζοντας την εμπειρία των διαδικτυακών επισκεπτών με ένα διαδραστικό στοιχείο που υπερβαίνει τους φυσικούς περιορισμούς ενός εκθέματος, τονίζεται στην ανακοίνωση.

Πώς αναπτύχθηκε η εφαρμογή

Πώς αναπτύχθηκε η εφαρμογή

Το ΕΛ.Ι.Ν.ΙΣ. συντάσσεται με τη σύγχρονη αντίληψη για τα μουσεία και την ιστορική εκπαίδευση, όπου η τεχνολογία λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής γνώσης και εμπειρίας. Η ανάπτυξη της εφαρμογής βασίστηκε στην ευρύτερη εμπειρία που έχει αναπτύξει το ΕΛ.Ι.Ν.Ι.Σ. στον τομέα των ψηφιακών αναπαραστάσεων, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την πρόσφατη επιτυχημένη ψηφιακή ανασύσταση του σηματοτηλέγραφου Κυθήρων.

Σημαντική, αναφέρεται στην ανακοίνωση, υπήρξε και η συμβολή της εταιρείας 360 photographers, η οποία ανέλαβε την τεχνική υλοποίηση της ψηφιακής εφαρμογής.

Με δεδομένο ότι το Πάρκο Ναυτικής Παράδοσης «Οδυσσέας: Οι Έλληνες και η θάλασσα» παίρνει μορφή, πρωτοβουλίες όπως αυτή, αναφέρει η ανακοίνωση, διαμορφώνουν το περιεχόμενό του και καθορίζουν τον χαρακτήρα του. Η σύνδεση της φυσικής παρουσίας ιστορικών σκαφών με ψηφιακές εφαρμογές υψηλού επιπέδου δημιουργεί ένα υβριδικό περιβάλλον, όπου το παρελθόν και το παρόν συνυπάρχουν δημιουργικά. Γιατί η Ναυτική Ιστορία δεν ανήκει μόνο στα αρχεία και τα βιβλία, αλλά μπορεί να αποτελέσει ζωντανό και δυναμικό κομμάτι της σύγχρονης πολιτιστικής εμπειρίας. Και ίσως, μέσα από μια εικονική κατάδυση στα άδυτα του «Πρωτέα», να αναδυθεί μια νέα γενιά που θα προσεγγίσει τη θάλασσα και την Ιστορία της με διαφορετική ματιά, καταλήγει η ανακοίνωση.

Όπως ανακοινώθηκε από το ΕΛ.Ι.Ν.ΙΣ. η συμφωνία σηματοδοτεί τη σύμπραξη επιστημονικής γνώσης και θεσμικής εμπειρίας με στόχο την ανάδειξη της Ελληνικής Ναυτικής Ιστορίας και Παράδοσης.

Σε μια εποχή όπου η τεχνολογία μεταμορφώνει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε το παρελθόν, η Ναυτική Ιστορία της Ελλάδας αποκτά νέα διάσταση μέσα από καινοτόμες ψηφιακές εφαρμογές, επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Σημειώνεται ότι το «Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής Ιστορίας», ως επιστημονικός - πολιτιστικός - μη κερδοσκοπικός φορέας, στοχεύει στην ενθάρρυνση και προαγωγή της έρευνας και μελέτης της Ναυτικής Ιστορίας και Παράδοσης, καθώς και στην προβολή και διάδοση της ιστορικής γνώσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

