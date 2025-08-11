Το INSAIT του Πανεπιστημίου Σόφιας συνδιοργανώνει τον διαγωνισμό Physics-IQ Challenge, σύμφωνα με το πρακτορείο ΒΤΑ της Βουλγαρίας

Το Ινστιτούτο Επιστήμης Υπολογιστών, Τεχνητής Νοημοσύνης και Τεχνολογίας (INSAIT) του Πανεπιστημίου Άγιος Κλημέντιος Οχρίδας στη Σόφια ανακοίνωσε τη συνδιοργάνωση του Physics-IQ Challenge, ενός πρωτοποριακού διαγωνισμού που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Διεθνούς Συνεδρίου Υπολογιστικής Όρασης (ICCV).

Η εκδήλωση αυτή θα λάβει χώρα στη Χαβάη, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στις 19 Οκτωβρίου, προσδίδοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στο συνέδριο, το οποίο αποτελεί ένα από τα πλέον αναγνωρισμένα παγκοσμίως στον τομέα της υπολογιστικής όρασης. Όπως ανέφερε το πανεπιστήμιο, το ICCV συνδέεται με τεχνολογίες αιχμής, όπως τα αυτόνομα οχήματα, η ανάλυση εικόνας και βίντεο, καθώς και καινοτόμες εφαρμογές στη ιατρική διαγνωστική.

Physics-IQ Challenge: Μια πρόκληση για την τεχνητή νοημοσύνη

Ο διαγωνισμός Physics-IQ Challenge θέτει στο επίκεντρο την αξιολόγηση των συστημάτων γενετικής τεχνητής νοημοσύνης, εξετάζοντας κατά πόσο μπορούν να δημιουργήσουν βίντεο που αντανακλούν πιστά τους νόμους της φυσικής. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αναμένεται να αναδείξει τις δυνατότητες αλλά και τους περιορισμούς της σύγχρονης τεχνητής νοημοσύνης στον τομέα της οπτικοποίησης φυσικών φαινομένων.

Σημαντική είναι η παρουσία κορυφαίων επιστημόνων που έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν ερευνητές από το Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης (MIT), το Πανεπιστήμιο της Ουάσινγκτον, το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Μπέρκλεϋ και το Πανεπιστήμιο του Τέξας στο Όστιν.

Διεθνής αναγνώριση για το INSAIT

Το INSAIT διευρύνει περαιτέρω τη διεθνή του παρουσία, καθώς κατάφερε να γίνει αποδεκτές 11 επιστημονικές εργασίες στο συνέδριο ICCV 2025. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι μία από αυτές επιλέχθηκε για προφορική παρουσίαση, κατατάσσοντας το Ινστιτούτο στο ανώτατο 1% των υποβολών, όπως επισήμανε το πανεπιστήμιο.

Η επιτυχία αυτή επισφραγίζει τη δυναμική του INSAIT στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης και της υπολογιστικής όρασης, ενισχύοντας τον ρόλο του Πανεπιστημίου της Σόφιας στον διεθνή ακαδημαϊκό χάρτη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

