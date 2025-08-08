Αστρονόμοι ανακάλυψαν μία γιγαντιαία μαύρη τρύπα, που θα μπορούσε μάλιστα να είναι η μεγαλύτερη γνωστή μαύρη τρύπα στο σύμπαν.

Με μάζα περίπου 36 δισεκατομμύρια φορές μεγαλύτερη από τον ήλιο μας, η τεράστια μαύρη τρύπα, βρίσκεται κοντά στο θεωρητικό ανώτατο όριο του τι είναι δυνατό στο σύμπαν.

Σύμφωνα με νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Monthly Notices της Βασιλικής Αστρονομικής Εταιρείας, η μαύρη τρύπα βρίσκεται περίπου πέντε δισεκατομμύρια έτη φωτός μακριά, σε έναν από τους μεγαλύτερους γνωστούς γαλαξίες του σύμπαντος, το Κοσμικό Πέταλο.

Αυτή η μαύρη τρύπα είναι η πιο ογκώδης που έχει μετρηθεί, περισσότερο από 10.000 φορές πιο ογκώδης από την υπερμεγέθη μαύρη τρύπα στο κέντρο του Γαλαξία μας

«Αυτή είναι μια από τις 10 πιο ογκώδεις μαύρες τρύπες που έχουν ανακαλυφθεί ποτέ και πιθανότατα η πιο ογκώδης, με μάζα ίση με ενός μικρού γαλαξία», δήλωσε ο Thomas Collett, συν-συγγραφέας της μελέτης από το Πανεπιστήμιο του Πόρτσμουθ.

Για να προσδιορίσουν με ακρίβεια τη μάζα της μαύρης τρύπας, ο Collett και η ομάδα του μέτρησαν πόσο γρήγορα στροβιλίζονταν γύρω της τα αστέρια, καθώς η ταχύτητά τους εξαρτάται από τη μάζα της μαύρης τρύπας.

Σύμφωνα με το newscientist.com, οι ερευνητές μέτρησαν επίσης πόσο φως κάμπτεται από τη βαρύτητα της μαύρης τρύπας, ένα φαινόμενο που ονομάζεται βαρυτικός φακός. «Συνδυάζοντας αυτά τα δύο φαινόμενα, καταφέραμε να κάνουμε αυτή τη μέτρηση με πολύ υψηλή αξιοπιστία», λέει ο Collett.

