Ένα νέο εμπορικό κέντρο αποκλειστικά με ρομπότ άνοιξε στο Πεκίνο, που πουλάει τα πάντα, από μηχανικούς μπάτλερ μέχρι ανθρωποειδή αντίγραφα του Άλμπερτ Αϊνστάιν.

Στο Robot Mall υπάρχουν περισσότερα από 100 είδη ρομπότ «σαν αληθινά», για όλα τα γούστα και τις ανάγκες. Μάλιστα το κατάστημα είναι ένα από τα πρώτα στη χώρα - και το πρώτο στον κόσμο - που πουλάει έξυπνα, ανθρωποειδή και καταναλωτικά ρομπότ.

Οι επισκέπτες – πιθανοί αγοραστές θα μπορούν να αλληλεπιδράσουν με μια μεγάλη ποικιλία ρομπότ, συμπεριλαμβανομένων κατοικίδιων, δεινοσαύρων, μουσικών και σκακιστών, όπως ανέφεραν οι υπεύθυνοι του καταστήματος.

Οι τιμές αγοράς κυμαίνονται από 2.000 γουάν (278 δολάρια) έως αρκετά εκατομμύρια γουάν. Το κατάστημα προσφέρει επίσης υπηρεσίες όπως ανταλλακτικά και συντήρηση, για τους αγοραστές ενός ρομπότ.

Η Κίνα έχει επενδύσει σημαντικά στη ρομποτική και την τεχνητή νοημοσύνη (AI), καθώς προσπαθεί να ξεπεράσει προκλήσεις όπως η επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης και η γήρανση του πληθυσμού.

Οι κρατικές επιδοτήσεις στη βιομηχανία ρομποτικής ξεπερνούν τα 20 δισεκατομμύρια δολάρια τον τελευταίο χρόνο. Επιπλέον, η κινεζική κυβέρνηση σχεδιάζει ένα ταμείο 1 τρισεκατομμυρίου γουάν για νεοσύστατες επιχειρήσεις τεχνητής νοημοσύνης και ρομποτικής.

Τα εγκαίνια του Robot Mall συμπίπτουν με την έναρξη του πενθήμερου Παγκόσμιου Συνεδρίου Ρομποτικής, το οποίο ξεκίνησε στο Πεκίνο σήμερα, Παρασκευή.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Κίνας ανέφεραν ότι στη φετινή διοργάνωση θα συμμετάσχουν περισσότερα από 1.500 εκθέματα από περισσότερες από 200 τοπικές και ξένες εταιρείες ρομποτικής.

Το Πεκίνο προετοιμάζεται επίσης να φιλοξενήσει τους πρώτους Παγκόσμιους Αγώνες Ανθρωποειδών Ρομπότ από τις 14 έως τις 17 Αυγούστου.

Με πληροφορίες από BBC, AP, Reuters

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.