Θέλετε να μάθετε τι έγινε σαν σήμερα στην πληροφορική; Ψάχνετε τι σημαίνει ένας όρος στους υπολογιστές; Είστε κάτω των 20 ετών και δεν ξέρετε τι είναι η δισκέτα; Τότε πρέπει οπωσδήποτε να κάνετε μία επίσκεψη στο Ελληνικό Μουσείο Πληροφορικής.

Πρόκειται για έναν χώρο στο Μοσχάτο γεμάτο ιστορικά τεχνολογικά επιτεύγματα, σπάνια εκθέματα και πολλές αναμνήσεις που θα ενθουσιάσει τους λάτρεις της τεχνολογίας, θα εκπαιδεύσει τις νεότερες γενιές και θα συγκινήσει τις παλιότερες.

Το Μουσείο Πληροφορικής εκπαιδεύει τους νεότερους, που δεν ξέρουν καν τι είναι δισκέτα, τι είναι ένας υπολογιστής commodore, πως κάποτε οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είχαν λυχνίες και τα κινητά τηλέφωνα είχαν πλήκτρα.

Ιδιαίτερα όμως συγκινεί τους μεγαλύτερους που θυμόμαστε με αγάπη:

- τα πρώτα μας ηλεκτρονικά παιχνίδια στην τηλεόραση, που έπαιζες τένις με μια τελεία για μπάλα και δυο κάθετες γραμμές για ρακέτα,

- που μετά το σχολείο την βγάζαμε στα "ουφάδικα" της γειτονιάς παίζοντας buble buble και pac man,

- που τα Χριστούγεννα περιμέναμε πως και πως το πρώτο μας nintendo ή δουλεύαμε κείμενο σε τεράστιες οθόνες και υπολογιστές με πληκτρολόγιο που ήταν αδύνατον να τον κουβαλήσεις στην...παραλία και

- τα πρώτα μας κινητά τηλέφωνα σου έσκιζαν την τσέπη από το βάρος.

Το Ελληνικό Μουσείο Πληροφορικής είναι το μεγαλύτερο Μουσείο Πληροφορικής στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ξεκίνησε τις δραστηριότητες του το 2008 και από το 2012 αποτελεί τον πρώτο επίσημο φορέα στην Ελλάδα που συγκεντρώνει τη γνώση για την εξέλιξη στο χώρο της πληροφορικής από το 1970 μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1990 σε έναν ενιαίο χώρο.

Γα όσους μένουν στην Αθήνα τον Αύγουστο είναι μια υπέροχη πρόταση για βόλτα και βρίσκεται στη συμβολή των οδών Πέτρου Σπυρόπουλου 2 & Θεσσαλονίκης, στο Μοσχάτο.



Πηγή: skai.gr

