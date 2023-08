Το διαστημόπλοιο Chandrayaan-3 μπήκε σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη

Ένας ινδικός, μη επανδρωμένος πύραυλος μπήκε σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη σήμερα, τέσσερα χρόνια έπειτα από την πρώτη, αποτυχημένη απόπειρα προσσελήνωσης ενός διαστημοπλοίου, ανακοόινωσε ο Ινδικός Οργανισμός Διαστημικών Ερευνών (ISRO).

«Το Chandrayaan-3 μπήκε στην τροχιά της Σελήνης» ανέφερε ο ISRO στο Facebook, τρεις εβδομάδας μετά την εκτόξευσή του.

Chandrayaan-3 Mission:

“MOX, ISTRAC, this is Chandrayaan-3. I am feeling lunar gravity 🌖”

🙂



Chandrayaan-3 has been successfully inserted into the lunar orbit.



A retro-burning at the Perilune was commanded from the Mission Operations Complex (MOX), ISTRAC, Bengaluru.



The next… pic.twitter.com/6T5acwiEGb