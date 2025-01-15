Το ChatGPT θα είναι σύντομα σε θέση να σας υπενθυμίζει να βγάλετε βόλτα το σκύλο σας

Η OpenAI σχεδιάζει να κυκλοφορήσει μια πρώιμη έκδοση ενός νέου χαρακτηριστικού του ChatGPT που θα επιτρέπει στους χρήστες να προγραμματίζουν απλές εργασίες για αργότερα, καθώς η εταιρεία εργάζεται για να μετατρέψει το δημοφιλές chatbot της σε έναν πιο δυναμικό ψηφιακό βοηθό που ανταγωνίζεται την Alexa της Amazon.

Η λειτουργία, που ανακοινώθηκε την Τρίτη, θα επιτρέπει στους χρήστες να ζητούν από το ChatGPT να συντάξει ένα αστείο φιλικό προς τα παιδιά κατά την ώρα του ύπνου στις 8 μ.μ. ή απλά να μοιράζονται μια υπενθύμιση για να βγάλουν βόλτα το σκύλο κάθε πρωί στις 8 π.μ. Το chatbot θα στέλνει στη συνέχεια μια γραπτή ειδοποίηση, όπως μια ειδοποίηση από την εφαρμογή ChatGPT για κινητά, την καθορισμένη ώρα, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Δύο χρόνια αφότου η OpenAI κυκλοφόρησε το ChatGPT, το προϊόν έχει πλέον περισσότερους από 300 εκατ. εβδομαδιαίους ενεργούς χρήστες που το χρησιμοποιούν για διάφορες λειτουργίες. Με την επιλογή προγραμματισμού, η OpenAI προσπαθεί να κάνει το ChatGPT πιο χρήσιμο καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, προσθέτοντας λειτουργίες παρόμοιες με αυτές που προσφέρουν εδώ και καιρό ψηφιακοί βοηθοί όπως ο Assistant της Google, η Siri και η Alexa της Apple.

Η OpenAI αναμένει να κυκλοφορήσει τη λειτουργία σε beta έκδοση τις επόμενες ημέρες για τους συνδρομητές της ChatGPT Plus, Team και Pro, ανέφερε η εταιρεία.

Πηγή: skai.gr

