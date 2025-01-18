TikTok: Η απάντηση του CEO στην απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ και ο Τραμπ

Απάντηση στην απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου για «μπλόκο» στο TikTok, έδωσε ο διευθύνων σύμβουλος της πλατφόρμας, Shou Zi Chew, μέσω ανάρτησής του.

Αρχικά, ο Shou Zi Chew ευχαριστεί τον νέο πρόεδρο των ΗΠΑ , Ντόναλντ Τραμπ «για τη δέσμευσή του να συνεργαστεί μαζί μας ώστε να βρούμε μια λύση που θα διατηρήσει το TikTok διαθέσιμο στις ΗΠΑ».

Τονίζει επίσης, ότι «είμαστε ευγνώμονες και ικανοποιημένοι που έχουμε την υποστήριξη ενός Προέδρου που κατανοεί πραγματικά την πλατφόρμα μας — ενός ανθρώπου που έχει αξιοποιήσει το TikTok για να εκφράσει τις δικές του σκέψεις και απόψεις, να συνδεθεί με τον κόσμο και να συγκεντρώσει περισσότερες από 60 δισεκατομμύρια προβολές από το περιεχόμενο που ανεβάζει».

Απευθυνόμενος στους χρήστες της πλατφόρμας δήλωσε: «Προς τους χρήστες μας στις ΗΠΑ, σας ευχαριστούμε που κάνετε την κοινότητα του TikTok έναν τόσο πλούσιο και ζωντανό χώρο, που μας εκπλήσσετε και μας χαροποιείτε καθημερινά. Να είστε βέβαιοι ότι θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να διασφαλίσουμε ότι η πλατφόρμα μας θα λειτουργεί ως το διαδικτυακό σας σπίτι για απεριόριστη δημιουργικότητα και εξερεύνηση, καθώς και ως πηγή έμπνευσης και χαράς για πολλά χρόνια ακόμη».

Αναλυτικά, η δήλωση του Shou Zi Chew:

«Γεια σας, είμαι ο Shou.

Όπως γνωρίζετε, αγωνιζόμαστε να προστατεύσουμε το συνταγματικό δικαίωμα στην ελευθερία του λόγου για περισσότερους από 170 εκατομμύρια Αμερικανούς που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα μας καθημερινά για να συνδέονται, να δημιουργούν, να ανακαλύπτουν και να πραγματοποιούν τα όνειρά τους. Εκ μέρους όλων στο TikTok και των χρηστών μας σε ολόκληρη τη χώρα, θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο Τραμπ για τη δέσμευσή του να συνεργαστεί μαζί μας ώστε να βρούμε μια λύση που θα διατηρήσει το TikTok διαθέσιμο στις ΗΠΑ. Είναι μια δυναμική υποστήριξη για την Πρώτη Τροπολογία και κατά της αυθαίρετης λογοκρισίας.

Όπως έχουμε πει, το TikTok είναι ένας χώρος όπου οι άνθρωποι μπορούν να δημιουργούν κοινότητες, να ανακαλύπτουν νέα ενδιαφέροντα και να εκφράζονται — συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 7 εκατομμυρίων αμερικανικών επιχειρήσεων που κερδίζουν τα προς το ζην και αποκτούν νέους πελάτες μέσω της πλατφόρμας μας.

Είμαστε ευγνώμονες και ικανοποιημένοι που έχουμε την υποστήριξη ενός Προέδρου που κατανοεί πραγματικά την πλατφόρμα μας — ενός ανθρώπου που έχει αξιοποιήσει το TikTok για να εκφράσει τις δικές του σκέψεις και απόψεις, να συνδεθεί με τον κόσμο και να συγκεντρώσει περισσότερες από 60 δισεκατομμύρια προβολές από το περιεχόμενο που ανεβάζει.

Προς τους χρήστες μας στις ΗΠΑ, σας ευχαριστούμε που κάνετε την κοινότητα του TikTok έναν τόσο πλούσιο και ζωντανό χώρο, που μας εκπλήσσετε και μας χαροποιείτε καθημερινά. Να είστε βέβαιοι ότι θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να διασφαλίσουμε ότι η πλατφόρμα μας θα λειτουργεί ως το διαδικτυακό σας σπίτι για απεριόριστη δημιουργικότητα και εξερεύνηση, καθώς και ως πηγή έμπνευσης και χαράς για πολλά χρόνια ακόμη.

Σας ευχαριστούμε – περισσότερα σύντομα!»

Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου

Υπενθυμίζεται ότι το Ανώτατο Δικαστήριο επικύρωσε τον νόμο που απαγορεύει το TikTok στις ΗΠΑ, εκτός εάν η μητρική εταιρεία ByteDance με έδρα την Κίνα πουλήσει την πλατφόρμα έως τις 19 Ιανουαρίου.

Η ByteDance είχε προσφύγει στη Δικαιοσύνη κατά του νόμου, υποστηρίζοντας ότι παραβιάζει την προστασία της ελευθερίας του λόγου για τους περισσότερους από τα 170 εκατομμύρια χρήστες της εφαρμογής στις ΗΠΑ.

Αλλά αυτό το επιχείρημα απορρίφθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας, γεγονός που σημαίνει ότι το TikTok πρέπει τώρα να βρει έναν αγοραστή για την αμερικανική έκδοση της εφαρμογής διαφορετικά θα απαγορευτεί.

Η απόφαση του δικαστηρίου αποτελεί πλήγμα για το TikTok καθώς η λειτουργία του θα απαγορευτεί πριν την ορκωμοσία του εκλεγμένου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ τη Δευτέρα, ο οποίος έχει υποσχεθεί να «σώσει» την εφαρμογή.

Ο Τραμπ είχε ζητήσει από το Ανώτατο Δικαστήριο να καθυστερήσει την εφαρμογή του νόμου για να του δώσει την ευκαιρία να ενεργήσει μόλις επιστρέψει στον Λευκό Οίκο. Με το δικαστήριο να απορρίπτει αυτήν την επιλογή και με το ενδεχόμενο άμεσης πώλησης της εφαρμογής να μην φαίνεται, η απαγόρευση θα τεθεί σε ισχύ την παραμονή της ορκωμοσίας του Τραμπ.

Ο Τραμπ επιβεβαίωσε επίσης ότι είχε μια συνομιλία με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, λέγοντας ότι είχαν «μια μεγάλη συζήτηση για το TikTok και μια εξαιρετική συζήτηση για πολλά άλλα θέματα».

Το δικαστήριο, ωστόσο, σημείωσε ότι ο Τραμπ ήθελε κάποτε να απαγορεύσει το TikTok. «Ο Πρόεδρος Τραμπ είχε πει ότι το TikTok είχε εγείρει ιδιαίτερες ανησυχίες, σημειώνοντας ότι η πλατφόρμα «συλλαμβάνει αυτόματα τεράστιες ποσότητες πληροφοριών από τους χρήστες της και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προώθηση των συμφερόντων της κινεζικής κυβέρνησης», έγραψε το δικαστήριο.

