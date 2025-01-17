Λογαριασμός
Η βόλτα της παγιδευμένης αστροναύτη στο διάστημα, 7 μήνες αφότου έφτασε στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό- Δείτε βίντεο

Η Σούνι Γουίλιαμς ταξίδεψε στο διάστημα μαζί με τον Μπάρι Γουίλμορ, πριν επτά μήνες και επρόκειτο θεωρητικά να επιστρέψει στη Γη έπειτα από μια εβδομάδα

Η βόλτα της παγιδευμένης αστροναύτη στο διάστημα

Τον πρώτο της διαστημικό περίπατο έκανε χθες η Σούνι Γουίλιαμς, η μια από των δύο «παγιδευμένων» αστροναυτών της NASA, επτά μήνες αφότου έφτασαν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό πριν επτά μήνες.

Η Σούνι Γουίλιαμς έπρεπε να πραγματοποιήσει κάποιες εργασίες επισκευής έξω από τον διαστημικό σταθμό μαζί με τον συνάδελφό της Νικ Χέιγκ.

Η Γούιλιαμς εκτοξεύτηκε στη νέα κάψουλα Starliner της Boeing μαζί με τον Μπάρι Γουίλμορ τον περασμένο Ιούνιο σε μια δοκιμαστική πτήση διάρκειας μιας εβδομάδας.

Αλλά το πρόβλημα που παρουσίασε το Starliner είχαν ως αποτέλεσμα να ματαιωθεί η επιστροφή τους με τη NASA να δίνει εντολή η κάψουλα να επιστρέψει άδεια.

Στη συνέχεια, η SpaceX καθυστέρησε την εκτόξευση των αντικαταστατών τους και έτσι οι δύο αστροναύτες έμειναν «παγιδευμένοι» στο διάστημα, συνθήκη που άνετα θα μπορούσε να είναι σενάριο ταινίας επιστημονικής φαντασίας και δε θα γυρίσουν στη Γη μέχρι τα τέλη Μαρτίου ή τις αρχές Απριλίου, δηλαδή 10 μήνες μετά την εκτόξευση.

Πηγή: skai.gr

