Η βόλτα της παγιδευμένης αστροναύτη στο διάστημα

Τον πρώτο της διαστημικό περίπατο έκανε χθες η Σούνι Γουίλιαμς, η μια από των δύο «παγιδευμένων» αστροναυτών της NASA, επτά μήνες αφότου έφτασαν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό πριν επτά μήνες.

Η Σούνι Γουίλιαμς έπρεπε να πραγματοποιήσει κάποιες εργασίες επισκευής έξω από τον διαστημικό σταθμό μαζί με τον συνάδελφό της Νικ Χέιγκ.

Η Γούιλιαμς εκτοξεύτηκε στη νέα κάψουλα Starliner της Boeing μαζί με τον Μπάρι Γουίλμορ τον περασμένο Ιούνιο σε μια δοκιμαστική πτήση διάρκειας μιας εβδομάδας.

Αλλά το πρόβλημα που παρουσίασε το Starliner είχαν ως αποτέλεσμα να ματαιωθεί η επιστροφή τους με τη NASA να δίνει εντολή η κάψουλα να επιστρέψει άδεια.

Στη συνέχεια, η SpaceX καθυστέρησε την εκτόξευση των αντικαταστατών τους και έτσι οι δύο αστροναύτες έμειναν «παγιδευμένοι» στο διάστημα, συνθήκη που άνετα θα μπορούσε να είναι σενάριο ταινίας επιστημονικής φαντασίας και δε θα γυρίσουν στη Γη μέχρι τα τέλη Μαρτίου ή τις αρχές Απριλίου, δηλαδή 10 μήνες μετά την εκτόξευση.

LIVE: Two @NASA_Astronauts, Nick Hague and Suni Williams, step outside of the @Space_Station to support station upgrades, including repairs to our NICER (Neutron star Interior Composition Explorer) X-ray telescope. https://t.co/0VP296OmRY — NASA (@NASA) January 16, 2025

Πηγή: skai.gr

