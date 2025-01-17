Ψηφιακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με υλικό που έχει στόχο την ασφαλή πλοήγηση των παιδιών στο διαδίκτυο υλοποιούν τα υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Παιδείας, στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την Προστασία των Ανηλίκων από τον Εθισμό στο Διαδίκτυο.

Το πρόγραμμα «Ψηφιακή Πολιτειότητα για Παιδιά» αποτελείται από βίντεο, τόσο διαδραστικά όσο και κινουμένων σχεδίων, ψηφιακά παιχνίδια, και δημιουργικές δραστηριότητες για παιδιά από 5 έως 9 ετών. Στόχος του προγράμματος είναι η στήριξη των γονέων με την παροχή των απαραίτητων - για τα παιδιά - γνώσεων και δεξιοτήτων για ασφαλή και υπεύθυνη πλοήγηση στον ψηφιακό κόσμο.

Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνεται υλικό το όποιο σχετίζεται με θεματικές, όπως η προστασία της ιδιωτικότητας, η ασφάλεια δεδομένων, ο διαδικτυακός εθισμός, το ψηφιακό αποτύπωμα, ο διαδικτυακός εκφοβισμός, οι ψευδείς ειδήσεις και το ακατάλληλο περιεχόμενο.

Η πρόσβαση γίνεται μέσω της ιστοσελίδας της Εθνικής Ακαδημίας Ψηφιακών Ικανοτήτων, από την ενότητα «Πρωτοβουλίες». Οι γονείς μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για το πρόγραμμα και το ευρύτερο εκπαιδευτικό πλαίσιο που το υποστηρίζει και να πλοηγηθούν στο διαθέσιμο εκπαιδευτικό περιεχόμενο.

Τα βήματα που πρέπει οι γονείς να ακολουθήσουν είναι τα εξής:

Επιλέγουν την ηλικιακή ομάδα του παιδιού τους (5-6 ετών ή 7 ετών ή 8-9 ετών). Στη συνέχεια, επιλέγουν τη θεματική που τους ενδιαφέρει. Ύστερα, περιηγούνται στο διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό και επιλέγουν την επιθυμητή δραστηριότητα για τα παιδιά τους.

Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει τέσσερις δραστηριότητες που συνδυάζουν μάθηση και ψυχαγωγία:

βίντεο κινουμένων σχεδίων για εισαγωγή στις θεματικές

διαδραστικά βίντεο για κατανόηση

ψηφιακά παιχνίδια για εμπέδωση

δημιουργικές δραστηριότητες για γονείς και παιδιά.

Επισημαίνεται ότι κάθε θεματική συνοδεύεται από οδηγό γονέα με πληροφορίες και συμβουλές για τη βέλτιστη αξιοποίηση του υλικού.

Το πρόγραμμα «Ψηφιακή Πολιτειότητα για Παιδιά», αναπτύχθηκε από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET), φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με την παιδαγωγική επιμέλεια του Εργαστηρίου Προηγμένων Μαθησιακών Τεχνολογιών στη Δια Βίου και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α)», του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

