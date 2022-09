Θεαματικές εικόνες από το νεφέλωμα του Ωρίωνα κατέγραψε τηλεσκόπιο

Εντυπωσιακές είναι οι νέες εικόνες που κατέγραψε το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb από το νεφέλωμα του Ωρίωνα, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση 1.350 ετών φωτός από τη Γη και θεωρείται περιβάλλον παρόμοιο με αυτό στο οποίο γεννήθηκε το ηλιακό μας σύστημα πριν από 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια.

Η διεθνής ομάδα ερευνητών που έδωσε στη δημοσιότητα τις εικόνες σκοπεύει να μελετήσει τα νέα δεδομένα προκειμένου να κατανοήσει καλύτερα τις συνθήκες που επικρατούσαν κατά τη δημιουργία του ηλιακού μας συστήματος.

Η λήψη αυτών των εικόνων αποτελεί μια εκ των βασικών προτεραιοτήτων της αποστολής του διαστημικού τηλεσκοπίου James Webb, για την οποία ένωσαν τις δυνάμεις τους περισσότεροι από 100 επιστήμονες από 18 χώρες του κόσμου.

«Είμαστε έκπληκτοι από τις θεαματικές εικόνες του νεφελώματος του Ωρίωνα», δήλωσε η αστροφυσικός Ελς Πίτερς του πανεπιστημίου του Δυτικού Οντάριο στον Καναδά. «Μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε καλύτερα πώς τα τεράστια αστέρια μεταμορφώνουν τα νέφη αερίων και σκόνης μέσα στα οποία γεννήθηκαν», συμπλήρωσε.

Images of the Orion Nebula with James Webb Space Telescope, obtained as part of our ERS program. https://t.co/eUN53UStgn pic.twitter.com/D0dIIELJsw