Τεχνητή Νοημοσύνη: Θα φέρει μείωση στη χρήση mobile εφαρμογών έως το 2027

Η τεχνητή νοημοσύνη (AI) αναμένεται να φέρει ριζικές αλλαγές στον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα smartphones, με τη χρήση mobile εφαρμογών να μειώνεται κατά 25% έως το 2027, σύμφωνα με έρευνα της Gartner. Οι AI βοηθοί, όπως το Apple Intelligence, το ChatGPT, το Google Gemini και το Meta AI, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της εταιρείας, θα αποκτούν όλο και μεγαλύτερο ρόλο, αντικαθιστώντας πολλές λειτουργίες, που προηγουμένως απαιτούσαν ξεχωριστές εφαρμογές.

Η Gartner προβλέπει ότι οι χρήστες θα στραφούν σε AI-powered βοηθούς για εργασίες, όπως αναζητήσεις, κρατήσεις, αγορές και επικοινωνία. Παράλληλα, οι εφαρμογές θα ενοποιηθούν μέσα από συνεργασίες μεταξύ διαφορετικών εταιρειών και brands, με στόχο την προσέλκυση περισσότερων χρηστών ανά εφαρμογή και τη μείωση του κόστους ανάπτυξης και συντήρησης.

Gartner: Η τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να φέρει μείωση της χρήσης εφαρμογών κατά 25% έως το 2027

“Οι επικεφαλής του marketing (CMOs) πρέπει να αρχίσουν να σχεδιάζουν στρατηγικές για να αντιμετωπίσουν τη μείωση στη χρήση εφαρμογών. Για τα brands με χαμηλή εμπλοκή χρηστών, αυτή η εξέλιξη μπορεί να είναι θετική, καθώς θα μειώσει το κόστος ανάπτυξης. Ωστόσο, για άλλες επιχειρήσεις που βασίζονται στις εφαρμογές για έσοδα, η μετάβαση αυτή μπορεί να είναι καταστροφική”, σχολιάζουν οι αναλυτές της εταιρείας.

Ο ρόλος της αναζήτησης

Έως το 2026, περισσότερο από το 33% του περιεχομένου στο Διαδίκτυο θα δημιουργείται για αναζητήσεις βασισμένες σε παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη (Generative AI). Οι αλγόριθμοι αναζήτησης, που ενσωματώνουν AI, αναμένεται να αναμορφώσουν το τοπίο της επισκεψιμότητας.

Σύμφωνα με τη Gartner, η αναζήτηση παραμένει ο μεγαλύτερος μοχλός επισκεψιμότητας στις εμπορικές ιστοσελίδες, με τους CMOs να αφιερώνουν σχεδόν το 25% του προϋπολογισμού τους σε digital marketing για αναζητήσεις

Η Gartner προβλέπει, επίσης, ότι μέχρι το 2028, το 30% του προϋπολογισμού για διαφημίσεις σε κοινωνικά δίκτυα θα μεταφερθεί σε συνδρομητικές πλατφόρμες, όπως το Patreon και το Discord. Αυτά τα κανάλια προσφέρουν ευκαιρίες για περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, επιτρέποντας στα brands να στοχεύσουν κοινά που, ήδη, αλληλοεπιδρούν με επιλεγμένο περιεχόμενο.

Η αλλαγή αυτή είναι αποτέλεσμα της απομάκρυνσης των καταναλωτών από τα παραδοσιακά κοινωνικά δίκτυα προς κλειστές κοινότητες και συνδρομητικές υπηρεσίες, που προσφέρουν πιο στοχευμένες και προσωποποιημένες εμπειρίες.

Η κυριαρχία των AI Agents

Μέχρι το 2027, το 85% των δεδομένων πελατών θα συλλέγεται από αυτοματοποιημένες αλληλεπιδράσεις ή από AI agents. Οι νέες τεχνολογίες AI αναμένεται να εξελιχθούν, παρέχοντας στους marketers τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν agents για τη διαχείριση πελατειακών σχέσεων και την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών.

“Θα υπάρξουν περισσότερα AI agents από ανθρώπους και οι εταιρείες θα πρέπει να αποφασίσουν πώς και πότε μπορούν να εμπιστευτούν την AI για να δράσει εκ μέρους τους”, υπογραμμίζει η έρευνα.

Η Gartner προειδοποιεί ότι οι επιχειρήσεις, που δεν προσαρμοστούν στις νέες τεχνολογικές συνθήκες, κινδυνεύουν να μείνουν πίσω. “Η επένδυση σε δεξιότητες AI, η αναθεώρηση στρατηγικών marketing και η αξιοποίηση νέων καναλιών είναι απαραίτητα βήματα για να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους σε έναν κόσμο, όπου οι AI βοηθοί θα είναι το επίκεντρο”, σημειώνει η εταιρεία.

