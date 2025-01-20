Επιστήμη και κοινή γνώμη: Πόσο εμπιστεύονται οι Ελληνες τους επιστήμονες

Μελέτη του Χάρβαρντ που διεξήχθη σε 68 χώρες σε όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων και στην Ελλάδα, διαπιστώνει ότι το κοινό δείχνει εμπιστοσύνη στους επιστήμονες και ζητά μεγαλύτερη συμμετοχή τους στην κοινωνία και τη χάραξη πολιτικής.

Η έρευνα, στην οποία πήραν μέρος 71.922 άτομα, παρέχει τη μεγαλύτερη παγκόσμια συλλογή δεδομένων σχετικά με την εμπιστοσύνη στους επιστήμονες, μετά την πανδημία του Covid-19.

Όπως προκύπτει, η πλειοψηφία του κοινού έχει σχετικά υψηλή εμπιστοσύνη στους επιστήμονες: το μέσο επίπεδο εμπιστοσύνης σε όλες τις χώρες είναι 3,62 (στην κλίμακα ως 1 ορίζεται η πολύ χαμηλή εμπιστοσύνη και 5 η πολύ υψηλή εμπιστοσύνη).

Μόλις στην 56η θέση η Ελλάδα

Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι, στην έρευνα, καμία χώρα δεν δείχνει χαμηλή εμπιστοσύνη στους επιστήμονες. Ωστόσο, υπάρχουν αξιοσημείωτες παραλλαγές ανάμεσα σε χώρες και περιοχές.

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται η Αίγυπτος (4,30) και ακολουθούν η Ινδία, η Νιγηρία, η Κένυα και η Αυστραλία.

Η Ελλάδα βρίσκεται στην 56η θέση, με το επίπεδο εμπιστοσύνης να διαμορφώνεται χαμηλότερα από τον μέσο όρο, στο 3,39.

Σε λίγο υψηλότερη θέση από την Ελλάδα (52η) βρίσκεται η Κύπρος (3,42).

Τη μικρότερη εμπιστοσύνη στους επιστήμονες δείχνουν οι πολίτες στην Αιθιοπία, τη Ρωσία, τη Βολιβία, το Καζακστάν και τελευταία την Αλβανία (3,05).

Οι πολίτες ζητάνε περισσότερη επιστημονική ενημέρωση

Οι ερωτηθέντες θεωρούν ότι οι επιστήμονες είναι ικανοί να διεξάγουν έρευνα υψηλού αντίκτυπου (78%), είναι ειλικρινείς (57%) και ενδιαφέρονται για την ευημερία των ανθρώπων (56%).

Το 52% των συμμετεχόντων πιστεύει ότι οι επιστήμονες θα πρέπει να συμμετέχουν περισσότερο στη διαδικασία χάραξης πολιτικής.

Επίσης, το 75% πιστεύει ότι οι μέθοδοι επιστημονικής έρευνας είναι ο καλύτερος τρόπος για να διαπιστωθεί αν κάτι είναι αληθές ή ψευδές.

Ωστόσο, λιγότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες (42%) πιστεύουν ότι οι επιστήμονες δίνουν προσοχή στις απόψεις των άλλων. Εξάλλου, το 83% ζητάει οι επιστήμονες να επικοινωνούν την επιστήμη με το κοινό.

Τα ευρήματα δείχνουν μάλιστα ότι πολλοί άνθρωποι σε πολλές χώρες αισθάνονται ότι οι προτεραιότητες της επιστήμης δεν ευθυγραμμίζονται πάντα με τις δικές τους προτεραιότητες. Οι ερωτηθέντες θα ήθελαν να δίνεται υψηλή προτεραιότητα στην έρευνα που σχετίζεται με τη βελτίωση της δημόσιας υγείας, την επίλυση ενεργειακών προβλημάτων και τη μείωση της φτώχειας.

Αντίθετα, να μην δίνεται προτεραιότητα στην έρευνα για την ανάπτυξη της άμυνας και της στρατιωτικής τεχνολογίας και πιστεύουν ότι επιστήμη δίνει προτεραιότητα σε αυτούς τους δύο τομείς περισσότερο από ό,τι επιθυμούν.

Σημειώνεται ότι την έρευνα διεξήγε το TISP, μια κοινοπραξία με έδρα το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, η οποία περιλαμβάνει 241 ερευνητές από 169 ινστιτούτα σε όλο τον κόσμο.

Η μελέτηδημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Nature Human Behaviours».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

