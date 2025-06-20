Ξάνθη: Προς εκτόξευση ο δεύτερος νανοδορυφόρος του ΔΠΘ

Έτοιμος προς εκτόξευση είναι ο δεύτερος δορυφόρος που κατασκευάστηκε στην Ξάνθη από το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ).

Πρόκειται για τον δορυφόρο με την ονομασία DUTHSat-2 (Democritus University of Thrace Satellite 2), ο οποίος παραδόθηκε από τους φοιτητές και τη διοίκηση του τμήματος προκειμένου να εκτοξευθεί, σύμφωνα με τον μέχρι στιγμή προγραμματισμό, από τη βάση Vandenberg Space Force Base των ΗΠΑ, την Κυριακή 22 Ιουνίου 2025 στις 00:30 τα ξημερώματα.

Ο δορυφόρος DUTHSat-2 είναι μεγέθους 10 x 20 x 30 εκατοστών και μάζας περίπου 10 κιλών, που τον κατατάσσει στην κατηγορία των νανο-δορυφόρων. Ο σχεδιασμός και η κατασκευή του ακολουθεί τα διεθνή πρότυπα δορυφόρων τύπου CubeSat, οι οποίοι αποτελούνται από πολλαπλάσια μιας βασικής δομικής μονάδας που καλείται 1U και έχει μέγεθος 10 x 10 x 10 εκατοστών, δηλαδή ο DUTHSat-2 είναι δορυφόρος μεγέθους 6U.

Είναι ο δεύτερος νανοδορυφόρος που κατασκευάζεται στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, μετά το δορυφόρο DUTHSat GR01, που ήταν μεγέθους 2U. Ο δορυφόρος DUTHSat-2 σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε εξ' ολοκλήρου στις εγκαταστάσεις και τα εργαστήρια του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών στη Ξάνθη, με τη συμμετοχή μηχανικών, μεταπτυχιακών και προπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών του Τμήματος.

Ο δορυφόρος αυτός έχει ως στόχο να επιδείξει τις δυνατότητες και τη λειτουργία ενός συστήματος ασφαλούς τηλεμετρίας και επίσης θα έχει τη δυνατότητα ανίχνευσης πετρελαιοκηλίδων και εσκεμμένων απορρίψεων αποβλήτων πλοίων (bilge water), που αντιπροσωπεύουν άνω του 70% της συνολικής θαλάσσιας ρύπανσης από πετρέλαιο.

Βασικός στόχος του δορυφόρου DUTHSat-2 είναι να επιδείξει τη δυνατότητα ανίχνευσης παρόμοιων κηλίδων από δορυφόρο μικρού μεγέθους, και να αποτελέσει τον προπομπό συστάδας πολλαπλών δορυφόρων που θα έχουν ως στόχο την διαρκή επιτήρηση του ελληνικού θαλάσσιου περιβάλλοντος, και την αναφορά παρόμοιων συμβάντων σε πραγματικό χρόνο.

Το έργο αναπτύσσεται στο πλαίσιο συνεργασίας της γενικής γραμματείας Τηλεπικοινωνιών του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA) με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Οι δοκιμές ταλάντωσης του δορυφόρου, που είναι απαραίτητες πριν από την εκτόξευση του, πραγματοποιήθηκαν στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της εταιρείας Sunlight Group στο Νέο Όλβιο Ξάνθης, ενώ στις κατασκευές των πλακετών και στις καλωδιώσεις του δορυφόρου συνέδραμε η εταιρεία Πρίσμα Ηλεκτρονικά ΑΒΕΕ, στις εγκαταστάσεις της στην Αλεξανδρούπολη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.