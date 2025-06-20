Η «Γενιά Ζ» δεν παίζει απλά με λέξεις, δημιουργεί ένα ολόκληρο νέο λεξιλόγιο βασισμένο σε emoji. Αντί να χρησιμοποιεί τα κλασικά σύμβολα που έχουμε συνηθίσει, επιλέγουν πιο ...άσχετα emoji, με σκοπό να εκφράσουν συναισθήματα αλλά και να διαφοροποιηθούν από τις παλαιότερες γενιές.

Όπως εξηγεί το Emojipedia, «σε μια κουλτούρα που χαρακτηρίζεται από ειρωνεία, υπαρξιακή κόπωση και ανάγκη διαφοροποίησης, η αποφυγή του mainstream είναι ένδειξη ταυτότητας». Τα emoji, λοιπόν, γίνονται μικρά πολιτισμικά "σήματα" και όσοι δεν είναι "μέσα", απλώς... δεν καταλαβαίνουν.

Ας δούμε μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα:

Αντί του κλασικού emoji με τη ραγισμένη καρδιά που συμβολίζει τη θλίψη, οι νεότεροι χρήστες των κοινωνικών δικτύων στρέφονται πλέον στο μαραμένο κόκκινο τριαντάφυλλο.

Όπως εξηγεί το Emojipedia, «το εν λόγω emoji γνωστό και ως "dead rose" ή "dead flower", καθιερώθηκε ως το νέο σύμβολο λύπης, που αντικαθιστά τη ραγισμένη καρδιά».

Η τάση ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου 2025, όταν μια σειρά από memes άρχισε να σατιρίζει τη συχνή χρήση του συνηθισμένου συμβόλου, θεωρώντας το υπερβολικά «mainstream» και επιτηδευμένο. Έτσι τη θέση της πήρε το μαραμένο τριαντάφυλλο, ως εναλλακτικό σύμβολο μου εκφράζει τη θλίψη, χωρίς την υπερβολή του δράματος.

Ωστόσο, η νέα αυτή χρήση προκαλεί σύγχυση στους μεγαλύτερους σε ηλικία χρήστες. Σε βίντεο στο TikTok, πολλοί δηλώνουν αμήχανοι:

«Τι γίνεται με αυτό το emoji και γιατί το βλέπω παντού; Δεν το καταλαβαίνω καθόλου!»

«Μάλλον κάποιος στη Silicon Valley έχει προσωπικά μαζί μου — δεν εξηγείται αλλιώς η ξαφνική του εξάπλωση!»

Το μήνυμα πάντως είναι σαφές: η θλίψη, για τη Γενιά Ζ, δεν είναι απλώς συναίσθημα – είναι αισθητική. Και την εκφράζει ακριβώς έτσι.

Το emoji-καρέκλα: Το πιο απρόσμενο σύμβολο που χρησιμοποιεί η Γενιά Ζ για το... γέλιο

Ίσως το πιο αινιγματικό emoji-trend. Αν δείτε κάποιο να γελάει και να βάζει μια καρέκλα μην ψάχνετε για έπιπλα. Το emoji της καρέκλας έχει υιοθετηθεί για να συμβολίζει το γέλιο και αντικαθιστά το κλασσικό emoji γέλιο με δάκρυα.

Tο νέο σύμβολο ξεκίνησε το 2021 από τον TikToker Anthony Mai που ζήτησε από το κοινό του να «σπαμάρει» άλλον συνάδελφό του με emoji καρέκλες αντί για το συνηθισμένο σύμβολο. Πολλοί το διατήρησαν ως «εσωτερικό αστείο» το οποίο έχει συνήθεια».

Τέλος, αν δείτε emoji με ένα κρανίο μην το πάρετε κατάκαρδα. Δεν σημαίνει «θάνατος» με τη γνωστή έννοια, αλλά «πέθανα στα γέλια».

Πηγή: skai.gr

