Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τέλεια ευθυγράμμιση 2 γαλαξιών κατέγραψε η NASA – Εντυπωσιακές εικόνες 

Κατά την ευθυγράμμιση,  ο πιο κοντινός γαλαξίας στο κέντρο στρεβλώνει το φως από τον πιο μακρινό γαλαξία πίσω του, δημιουργώντας το φαινόμενο «δακτύλιος» του Αϊνστάιν

NASA

Μια τέλεια ευθυγράμμιση δύο γαλαξιών κατέγραψε το διαστημικό τηλεσκόπιο της NASA, James Webb. 

Κατά την ευθυγράμμιση,  ο πιο κοντινός, ογκώδης γαλαξίας στο κέντρο στρεβλώνει το φως από τον πιο μακρινό γαλαξία πίσω του, δημιουργώντας το σπάνιο κοσμικό φαινόμενο «δακτύλιος» του Αϊνστάιν (γνωστός και ως «δακτύλιος Αϊνστάιν–Χβόλσον» ή «δακτύλιος Χβόλσον»). 

Οι δακτύλιοι του Αϊνστάιν σχηματίζονται  όταν η εικόνας μίας μακρινής πηγής φωτός (π.χ. ενός γαλαξία ή ενός αστέρα), παραμορφώνεται σε σχήμα δακτυλίου, λόγω του φαινομένου της βαρυτικής εστίασης του από ένα από ένα άλλο αντικείμενο τεράστιας μάζας, όπως ένας γαλαξίας ή μια μαύρη τρύπα.

γαλαξίες

Λόγω της βαρυτικής εστίασης το φως καμπυλώνεται και αν η πηγή, ο βαρυτικός φακός και ο παρατηρητής είναι όλα ευθυγραμμισμένα το φως εμφανίζεται ως δακτύλιος.

Αυτό το φαινόμενο είναι πολύ «αδύναμο» για να παρατηρηθεί σε τοπικό επίπεδο, αλλά μερικές φορές γίνεται ξεκάθαρα παρατηρήσιμο όταν έχουμε να κάνουμε με καμπυλότητες φωτός σε τεράστιες, αστρονομικές κλίμακες, όπως όταν το φως από έναν γαλαξία κάμπτεται γύρω από έναν άλλο γαλαξία ή σμήνος γαλαξιών.

Ένας δακτύλιος του Αϊνστάιν, όπως φωτογραφήθηκε από το διαστημικό τηλεσκόπιο Χαμπλ

Ένας δακτύλιος του Αϊνστάιν, όπως φωτογραφήθηκε από το διαστημικό τηλεσκόπιο Χαμπλ
Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: NASA
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
69 0 Bookmark