Μια τέλεια ευθυγράμμιση δύο γαλαξιών κατέγραψε το διαστημικό τηλεσκόπιο της NASA, James Webb.

Κατά την ευθυγράμμιση, ο πιο κοντινός, ογκώδης γαλαξίας στο κέντρο στρεβλώνει το φως από τον πιο μακρινό γαλαξία πίσω του, δημιουργώντας το σπάνιο κοσμικό φαινόμενο «δακτύλιος» του Αϊνστάιν (γνωστός και ως «δακτύλιος Αϊνστάιν–Χβόλσον» ή «δακτύλιος Χβόλσον»).

What appears to be a single galaxy is actually two that are far apart! The closer galaxy is in the image's center, while the more distant galaxy appears to be wrapped around it in a rare phenomenon we call an “Einstein ring.”https://t.co/pXb6kHWZC8 pic.twitter.com/pT65lIwiBF — NASA Webb Telescope (@NASAWebb) March 27, 2025

Οι δακτύλιοι του Αϊνστάιν σχηματίζονται όταν η εικόνας μίας μακρινής πηγής φωτός (π.χ. ενός γαλαξία ή ενός αστέρα), παραμορφώνεται σε σχήμα δακτυλίου, λόγω του φαινομένου της βαρυτικής εστίασης του από ένα από ένα άλλο αντικείμενο τεράστιας μάζας, όπως ένας γαλαξίας ή μια μαύρη τρύπα.

Λόγω της βαρυτικής εστίασης το φως καμπυλώνεται και αν η πηγή, ο βαρυτικός φακός και ο παρατηρητής είναι όλα ευθυγραμμισμένα το φως εμφανίζεται ως δακτύλιος.

Αυτό το φαινόμενο είναι πολύ «αδύναμο» για να παρατηρηθεί σε τοπικό επίπεδο, αλλά μερικές φορές γίνεται ξεκάθαρα παρατηρήσιμο όταν έχουμε να κάνουμε με καμπυλότητες φωτός σε τεράστιες, αστρονομικές κλίμακες, όπως όταν το φως από έναν γαλαξία κάμπτεται γύρω από έναν άλλο γαλαξία ή σμήνος γαλαξιών.

Ένας δακτύλιος του Αϊνστάιν, όπως φωτογραφήθηκε από το διαστημικό τηλεσκόπιο Χαμπλ

