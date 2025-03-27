Πριν από λίγες ημέρες, στις 16 Μαρτίου, η σεληνάκατος Blue Gost της Firefly Aerospace - το πρώτο εμπορικό διαστημικό σκάφος που προσγειώθηκε με επιτυχία στη Σελήνη - ολοκλήρωσε την αποστολή του και επέστρεψε στην Γη.

Ανάμεσα στις πιο εντυπωσιακές εικόνες που κατέγραψε ήταν μία πλήρης ανατολή και δύση Ηλίου στην Σελήνη.

Sunsets hit differently on the Moon! More images below of the horizon glow that comes to life just above the Moon’s surface as the sun goes down. This milestone embodies all the achievements from this historic Firefly mission. Thank you #BlueGhost for the final goodbye. Until… pic.twitter.com/qfmETBIVDT — Firefly Aerospace (@Firefly_Space) March 18, 2025

Το «Μπλε Φάντασμα» έπεσε στη λεκάνη Mare Crisium, που βρίσκεται στο βορειοανατολικό τεταρτημόριο της Σελήνης, στις 2 Μαρτίου.

Sunrise, sunset

Swiftly flows the lunar day



Thanks to cameras aboard @Firefly_Space's Blue Ghost lander, we've seen the start and end of a day on the Moon. Check out the science we did in between: https://t.co/LhyisPv9Qx pic.twitter.com/3e3sny2vQi — NASA (@NASA) March 19, 2025

Σε μία άλλη εντυπωσιακή εικόνα, το «Μπλε Φάντασμα» τράβηξε από το σημείο προσεδάφισής του τον ήλιο να ανατέλλει πίσω από τη Γη.

#BlueGhost got her first diamond ring! Captured at our landing site in the Moon’s Mare Crisium around 3:30 am CDT, the photo shows the sun about to emerge from totality behind Earth. Hope to have more shots to share soon! #BGM1 pic.twitter.com/zVZIkRhmxt — Firefly Aerospace (@Firefly_Space) March 14, 2025

Το Blue Ghost έφυγε από τη Γη στις 15 Ιανουαρίου, με σκοπό να εξερευνήσει τη Θάλασσα των Κρίσεων και να συλλέξει δείγματα από την επιφάνεια της Σελήνης, με τους επιστήμονες να ελπίζουν ότι τα ευρήματα θα βοηθήσουν στην προετοιμασία των μελλοντικών αποστολών με πλήρωμα.

