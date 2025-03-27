Λογαριασμός
Εντυπωσιακές εικόνες: Ανατολή και δύση Ηλίου, όπως φαίνεται από την Σελήνη

Η σεληνάκατος Blue Gost της Firefly Aerospace κατέγραψε τις πιο εντυπωσιακές εικόνες, πριν ολοκληρώσει την ιστορική αποστολή της 

σεληνη

Πριν από λίγες ημέρες, στις 16 Μαρτίου, η σεληνάκατος Blue Gost της Firefly Aerospace - το πρώτο εμπορικό διαστημικό σκάφος που προσγειώθηκε με επιτυχία στη Σελήνη  - ολοκλήρωσε την αποστολή του και επέστρεψε στην Γη. 

Ανάμεσα στις πιο εντυπωσιακές εικόνες που κατέγραψε ήταν μία πλήρης ανατολή και δύση Ηλίου στην Σελήνη. 

Το «Μπλε Φάντασμα» έπεσε στη λεκάνη Mare Crisium, που βρίσκεται στο βορειοανατολικό τεταρτημόριο της Σελήνης, στις 2 Μαρτίου.

Σε μία άλλη εντυπωσιακή εικόνα, το «Μπλε Φάντασμα» τράβηξε από το σημείο προσεδάφισής του τον ήλιο να ανατέλλει πίσω από τη Γη.

Το Blue Ghost έφυγε από τη Γη στις 15 Ιανουαρίου, με σκοπό να εξερευνήσει τη Θάλασσα των Κρίσεων και να συλλέξει δείγματα από την επιφάνεια της Σελήνης, με τους επιστήμονες να ελπίζουν ότι τα ευρήματα θα βοηθήσουν στην προετοιμασία των μελλοντικών αποστολών με πλήρωμα.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Διάστημα Σελήνη NASA
