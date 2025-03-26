Apple: Ανατροπή για την επερχόμενη έκδοση του λειτουργικού της iOS 19

Ανατροπή, κατά τα φαινόμενα, για την πολυαναμενόμενη -και λόγω Apple Intelligence- επερχόμενη έκδοση iOS 19 του λειτουργικού της Apple.



Τον Ιανουάριο, το κανάλι YouTube Front Page Tech αποκάλυψε τον επανασχεδιασμό της εφαρμογής της κάμερας που φέρεται να έχει προγραμματιστεί για το iOS 19.



Σύμφωνα με τον YouTuber του Front Page Tech Τζον Πρόσερ, η εφαρμογή για την κάμερα των iPhone θα έχει πιο ημιδιαφανή μενού και κουμπιά. Ο υποτιθέμενος νέος σχεδιασμός κρίνεται πιο σύγχρονος, μοιάζοντας με το visionOS, το λειτουργικό της Apple για το headset εικονικής πραγματικότητας Vision Pro.





Νωρίτερα αυτό το μήνα, ο Μαρκ Γκέρμαν του Bloomberg δήλωσε ότι οι αλλαγές στον σχεδιασμό που μοιάζουν με το visionOS θα επεκταθεί γενικότερα στο iOS 19, πράγμα που σημαίνει ότι η νέα εμφάνιση με περισσότερη διαφάνεια πιθανότατα θα επεκταθεί σε πρόσθετες εφαρμογές της Apple, ειδοποιήσεις και αλλού, όπως μενού.



Ο Γκέρμαν πιστεύει δε, ότι το iOS 19 θα έχει τις πιο σημαντικές σχεδιαστικές αλλαγές από το iOS 7, με παρόμοιες αλλαγές να αναμένονται για τα iPadOS 19 και macOS 16.



Ωστόσο, σε νέο του βίντεο ο Τζον Πρόσερ, ο οποίος θεωρείται αξιόπιστος με βάση προηγούμενες ανάλογες διαρροές του για τα προϊόντα της Apple, διευκρίνισε ότι ενώ θα υπάρχουν οπτικές βελτιώσεις στο iOS 19, με τη λογική της «ημιδιαφάνειας» να έχει ήδη επεκταθεί σε εφαρμογές της Apple, εντούτοις οι αλλαγές αυτές δεν θα είναι τόσο δραματικές.



Επίσης, με βάση πάντα τις έως τώρα πληροφορίες του Πρόσερ, τα κυκλικά εικονίδια του visionOS, που θυμίζουν ελαφρώς Google, δεν πρόκειται να «μεταφερθούν» στο iOS 19, οπότε οι χρήστες των συσκευών Apple δεν θα αποχαιρετήσουν τα γνωστά τετράγωνα εικονίδια των εφαρμογών τους.

Οι σχετικές πληροφορίες διέρρευσαν στον απόηχο της ριζικής αναμόρφωσης του βασισμένου στο Android 15 One UI 7 της Samsung που έχει λάβει πολύ θετικές κριτικές για τα νέα χαρακτηριστικά της, αν και έχει επίσης δεχθεί κριτική για τη μεγάλη καθυστέρηση εγκατάστασης στα κινητά της κορεατικής εταιρείας.

