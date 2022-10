Τα τρολ του διαδικτύου έπιασαν δουλειά μετά την εξαγορά του Twitter από τον Ίλον Μασκ

Το Twitter έχει πληγεί από συντονισμένη εκστρατεία «τρολαρίσματος» στον απόηχο της εξαγοράς του από τον Ίλον Μασκ, με περισσότερα από 50.000 tweets από 300 λογαριασμούς να βομβαρδίζουν την πλατφόρμα με περιεχόμενο μίσους.

Η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης δήλωσε ότι έχει στοχοποιηθεί και ότι γίνεται προσπάθεια οι χρήστες να πιστέψουν ότι το Twitter έχει εγκαταλείψει ή αποδυναμώσει τις πολιτικές του για το περιεχόμενο μετά την εξαγορά της εταιρείας από τον πλουσιότερο άνθρωπο του κόσμου έναντι 44 δισ. δολαρίων την περασμένη εβδομάδα.

Our Rules prohibit Hateful Conduct. This includes targeting people with dehumanizing content and slurs.



This DOESN’T mean we have a list of words that are always banned. Context matters. For example, our policies are written to protect reclaimed speech. https://t.co/QopEaTwxaX