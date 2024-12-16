Συμφωνία για τη δημιουργία της κοινοπραξίας Gemini, με στόχο την ανάπτυξη και τη λειτουργία υπερσύγχρονων hyperscale-ready Data Centers στην Ελλάδα, υπέγραψαν ο ΑΔΜΗΕ και η Serverfarm, εταιρεία διαχείρισης κέντρων δεδομένων με ηγετική θέση στην παγκόσμια αγορά.

Η νέα στρατηγική συνεργασία αποτελεί ορόσημο για την ενίσχυση των ψηφιακών υποδομών της Ελλάδας και της ΝΑ Ευρώπης, αξιοποιώντας ακίνητα και εγκαταστάσεις του Διαχειριστή στην Αττική και άλλες περιοχές της χώρας, αναφέρει ο Διαχειριστής και προσθέτει:

«Η κοινοπραξία Gemini θα συνδυάσει την τεχνογνωσία και τους πόρους δύο κορυφαίων οργανισμών στα πεδία δραστηριότητάς τους. Ο ΑΔΜΗΕ, ως διαχειριστής του εθνικού συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και βασικός πυλώνας του ελληνικού ενεργειακού τομέα, θα εξασφαλίσει την αξιόπιστη και βιώσιμη ενεργειακή τροφοδοσία των Data Centers σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις του, με πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρισμού, οπτικών ινών καθώς και άλλους λειτουργικούς πόρους».

Από την πλευρά της, η Serverfarm, στηριζόμενη στην παγκόσμια εμπειρία της στην ανάπτυξη και λειτουργία προηγμένων Data Centers και την ισχυρή παρουσία της στην αγορά ακινήτων, θα προσφέρει εξειδικευμένη γνώση και καινοτομία, προκειμένου η κοινοπραξία να αποτελέσει σημείο αναφοράς για υψηλής ποιότητας ψηφιακές υπηρεσίες στην Ελλάδα.

Η Gemini σχεδιάζει την κατασκευή και λειτουργία hyperscale-ready Data Centers στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, με τη δημιουργία εγκαταστάσεων συνολικής ισχύος έως 130 MW. Οι υποδομές αυτές θα συνεισφέρουν στη δημιουργία ενός ισχυρού ψηφιακού οικοσύστηματος που θα υποστηρίξει τις αυξανόμενες ανάγκες των παρόχων υπηρεσιών νέφους (cloud), των δικτύων διανομής περιεχομένου (content delivery networks) και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Τα Data Centers της κοινοπραξίας θα αναπτυχθούν με έμφαση στην ενεργειακή αποδοτικότητα, χρησιμοποιώντας εξελιγμένες τεχνολογίες ψύξης και «πράσινη» ενέργεια από ΑΠΕ για την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος. Η κοινοπραξία οραματίζεται την Αθήνα ως έναν σημαντικό ψηφιακό κόμβο στη ΝΑ Ευρώπη, ο οποίος θα προσφέρει σε hyperscalers και άλλους χονδρικούς πελάτες ασφαλείς και αξιόπιστες υπηρεσίες, ενισχύοντας τη θέση της Ελλάδας στη διεθνή οικονομία δεδομένων.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ Μάνος Μανουσάκης, δήλωσε σχετικά:

«Ο ΑΔΜΗΕ δημιουργεί προστιθέμενη αξία για τη χώρα, μέσα από την αξιοποίηση των περιουσιακών του στοιχείων και τη σύναψη στρατηγικών συνεργειών. Η συμφωνία με τη Serverfarm, αποτελεί ορόσημο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ελλάδας και την ανάδειξή της σε κρίσιμο κόμβο δεδομένων, στο σταυροδρόμι Ευρώπης, Αφρικής και Ασίας. Με όχημα την κοινοπραξία Gemini, θα έχουμε τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούμε πλήρως την εκτεταμένη εμπειρία της Serverfarm στο πεδίο των Data Centers καθώς και τις εγκαταστάσεις που διαθέτουμε ως Διαχειριστής, σε νευραλγικά σημεία σε όλη τη χώρα, διανοίγοντας νέες προοπτικές για την αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών στην ευρύτερη περιοχή. Η ζήτηση για "πράσινη" ενέργεια, μεταφορά και αποθήκευση δεδομένων θα αυξάνεται ραγδαία κατά τα επόμενα χρόνια και για τον λόγο αυτό, ο ΑΔΜΗΕ θα συνεχίσει να επενδύει συστηματικά στην αναβάθμιση των ηλεκτρικών και τηλεπικοινωνιακών υποδομών του».

Ο ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Serverfarm Avner Papouchado, δήλωσε:

«Καθώς οι κορυφαίες τεχνολογικές εταιρείες και οι hyperscalers συνεχίζουν να επεκτείνονται στην Ελλάδα, βλέπουμε μια εξαιρετική ευκαιρία να αξιοποιήσουμε την τεχνογνωσία μας στην περιοχή. Η στρατηγική μας συνεργασία με τον ΑΔΜΗΕ υπογραμμίζει την αποστολή μας να επενδύουμε σε έργα που μετασχηματίζουν και δημιουργούν μακροπρόθεσμη αξία. Η ελληνική αγορά Data Centers παραμένει ακόμα μια από τις λιγότερο ανεπτυγμένες στην Ευρώπη, αλλά ταυτόχρονα η γεωγραφική της θέση την καθιστά ιδανική για να λειτουργήσει ως πύλη δεδομένων μεταξύ ηπείρων. Η συνεργασία μας με τον Διαχειριστή για τη δημιουργία της Gemini και η κοινή μας δέσμευση στην αριστεία και τη βιωσιμότητα, θα μας επιτρέψουν να αξιοποιήσουμε αυτό το τεράστιο δυναμικό, προσφέροντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες Data Centers στην Ελλάδα. Στόχος μας είναι να ανταποκριθούμε στις αυξανόμενες ανάγκες των hyperscalers στην περιοχή και να αναδείξουμε την Αθήνα σε κύριο κόμβο για τη βιομηχανία, διαμορφώνοντας το ψηφιακό τοπίο στη ευρύτερη περιοχή.»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

