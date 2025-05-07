Σταμάτης Κριμιζής: Από την Χίο στη NASA – Ένας Χιώτης που έγραψε ιστορία στο διάστημα

Ο Σταμάτης Κριμιζής είναι ίσως ο σημαντικότερος εν ζωή Έλληνας επιστήμονας στον τομέα της διαστημικής έρευνας. Γεννημένος στη Χίο το 1938, μετανάστευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες όπου και διέγραψε μια εντυπωσιακή πορεία στη NASA, φτάνοντας να συμμετέχει – και να ηγείται – σε μερικές από τις πιο εμβληματικές διαστημικές αποστολές της ανθρωπότητας.

Ο Κριμιζής υπήρξε επικεφαλής του Τμήματος Διαστήματος του Applied Physics Laboratory του Πανεπιστημίου Johns Hopkins, ενώ έχει τιμηθεί με πληθώρα διεθνών διακρίσεων για το έργο του.

Το 2019, παραιτήθηκε από πρόεδρος του Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού, εκφράζοντας ανησυχίες για την ανεξαρτησία και τη λειτουργία του φορέα, μια κίνηση που προκάλεσε έντονο δημόσιο διάλογο.

Συνεχίζει ακούραστα να εμπνέει νέες γενιές επιστημόνων, διατηρώντας ισχυρούς δεσμούς με την Ελλάδα και στηρίζοντας προσπάθειες ενίσχυσης της έρευνας και της τεχνολογίας στη χώρα μας.

Από τις αυλές του Βροντάδου στην απεραντοσύνη του σύμπαντος, ο Δρ. Σταμάτης Κριμιζής δεν σταμάτησε ποτέ να κοιτάζει ψηλά. Με καταγωγή από τη Χίο, ο πολυβραβευμένος Ακαδημαϊκός και Διαστημικός Επιστήμονας, που συμμετείχε σε όλες σχεδόν τις αποστολές της NASA προς τους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος, επιστρέφει στα αγαπημένα του μέρη, ανακαλώντας μνήμες από τα παιδικά του χρόνια και αφηγούμενος τις πιο συναρπαστικές στιγμές της επιστημονικής του πορείας.

Ο Δρ. Κριμιζής μας ξεναγεί μέσα από την εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» με γνήσια συγκίνηση στα στενά του Βροντάδου, εκεί όπου γεννήθηκε το πάθος του για τη γνώση. Θυμάται τα καλοκαίρια της ξεγνοιασιάς, το σχολείο, τους δασκάλους που τον ενέπνευσαν, και τη στιγμή που αποφάσισε ότι ήθελε να φτάσει πιο πέρα από τον ορίζοντα – κυριολεκτικά.

Σήμερα, με μια καριέρα γεμάτη από ιστορικές επιτυχίες, όπως η αποστολή Voyager που κατέγραψε για πρώτη φορά την έξοδο ενός ανθρώπινου κατασκευάσματος από το ηλιακό μας σύστημα, ο Χιώτης επιστήμονας δεν χάνει ευκαιρία να μιλήσει για την πατρίδα του. Για τον Βροντάδο που κουβαλά πάντα μαζί του. Και για το σύμπαν που – όπως λέει – "είναι πιο κοντά από όσο νομίζουμε, όταν πιστεύουμε στον εαυτό μας".

