SpaceX: Νέα αποτυχία για τον πύραυλο του Μασκ – Δείτε βίντεο

Νέα αποτυχία για τον πύραυλο του Ίλον Μασκ. Η SpaceX πραγματοποίησε τη νύχτα της Τρίτης νέα εκτόξευση του γιγαντιαίου (μήκους 123 μέτρων) πυραύλου Starship, έπειτα από δύο διαδοχικές αποτυχίες. Αν και ο πύραυλος απογειώθηκε επιτυχώς από το Starbase, στο Τέξας, τελικά βγήκε εκτός ελέγχου και διαλύθηκε στον αέρα, χωρίς να επιτύχει τους βασικούς στόχους της αποστολής.

Το διαστημόπλοιο της Spacex επανήλθε στην ατμόσφαιρα νωρίτερα από το προγραμματισμένο, αφού διαρροή στο σκάφος πυροδότησε ανεξέλεγκτη περιστροφή στο διάστημα.

Η εταιρεία του Ίλον Μασκ είχε σχεδιάσει να απελευθερώσει μια σειρά από δοκιμαστικούς δορυφόρους μετά την απογείωση, όμως το σύστημα ανοίγματος της θυρίδας παρουσίασε βλάβη. Κατόπιν το διαστημικό σκάφος άρχισε να περιστρέφεται ανεξέλεγκτα, καθώς προσέγγιζε τα όρια του διαστήματος με κατεύθυνση τον Ινδικό Ωκεανό, όπου και συνετρίβη.

Η SpaceX επιβεβαίωσε αργότερα ότι το σκάφος υπέστη «ταχεία μη προγραμματισμένη αποσυναρμολόγηση» — δηλαδή διαλύθηκε στον αέρα.

Το Starship είναι ο μεγαλύτερος και ισχυρότερος πύραυλος που έχει κατασκευαστεί ποτέ, αλλά ακόμη απέχει πολύ από το να θεωρείται αξιόπιστος για τις επανδρωμένες αποστολές που οραματίζονται ο Μασκ και η NASA. Εκτός από τη λήψη διορθωτικών μέτρων και την πραγματοποίηση αναβαθμίσεων, η SpaceX μεταξύ άλλων τροποποίησε τα θερμικά πλακίδια του τελευταίου Starship.

Ωστόσο, παρά τις βελτιώσεις και αναβαθμίσεις, σημειώνονται ακόμα τεχνικά προβλήματα όπως διαρροές καυσίμων, στη θερμική προστασία και τον έλεγχο πτήσης.



Πάντως, ο Μασκ χαρακτήρισε τη δοκιμή ως «σημαντική πρόοδο» σε σχέση με τις δύο προηγούμενες αποστολές, που είχαν καταλήξει σε φλεγόμενα συντρίμμια στον Ατλαντικό Ωκεανό. Παρά τη νέα αποτυχία, υποσχέθηκε ότι η SpaceX θα επιταχύνει τον ρυθμό των εκτοξεύσεων, στοχεύοντας σε μία πτήση κάθε τρεις έως τέσσερις εβδομάδες.

Η NASA χρειάζεται τη SpaceX για να κάνει σημαντικά βήματα τον επόμενο χρόνο με το Starship - τον μεγαλύτερο και ισχυρότερο πύραυλο που κατασκευάστηκε ποτέ - προκειμένου να προσσεληνώσει ξανά αστροναύτες. Η προσσελήνωση προγραμματίζεται να συμβεί το νωρίτερο το 2027, και θα απαιτήσει ένα Starship για να μεταφέρει δύο αστροναύτες από τη σεληνιακή τροχιά στην επιφάνεια του δορυφόρου της Γης και να τους επιστρέψει ξανά στον πλανήτη μας.

