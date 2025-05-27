Ο Τύμβος Καστά στην Αμφίπολη κρύβει ένα αστρονομικό μυστικό: ο ταφικός θάλαμος του μνημείου είναι ευθυγραμμισμένος με το χειμερινό ηλιοστάσιο, όπως αποκαλύπτει νέα μελέτη του ανεξάρτητου ερευνητή Δημήτριου Σαββίδη.

Μέσα στον ταφικό θάλαμο βρέθηκαν οστά 5 ατόμων - από μία γυναίκα, δυο άνδρες μέσης ηλικίας και ένα νεογέννητο - και ο αρχαιολόγοι πιθανολογούσαν πως πρόκειται για οικογενειακό τάφο.

Ωστόσο, το 2015 ανακοινώθηκε πως το μνημείο κατασκευάστηκε κατά παραγγελία του Μεγάλου Αλεξάνδρου για τον Ηφαιστίωνα, τον καλύτερο φίλο του, με τον κατασκευαστή να είναι ο Δεινοκράτης.

Ο ερευνητής αποκάλυψε στο Live Since ότι ο ταφικός θάλαμος είναι ευθυγραμμισμένος έτσι ώστε το φως του ήλιου να εισέρχεται σε αυτόν κατά το χειμερινό ηλιοστάσιο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «είναι πολύ πιθανό τελετουργίες για το χειμερινό ηλιοστάσιο να γινόταν μέσα σε κοντινή απόσταση από τον Τύμβο Καστά».

«Στις 21 Δεκεμβρίου, το φως του ήλιου θα έλουζε τον θάλαμο»

Ο Δημήτριος Σαββίδης δημιούργησε ένα τρισδιάστατο μοντέλο του τάφου και χρησιμοποίησε το Stellarium, ένα αστρονομικό πρόγραμμα που παρακολουθεί πώς αλλάζουν οι θέσεις του ήλιου και των αστεριών με την πάροδο του χρόνου, για να δημιουργήσει εκ νέου πώς έμοιαζε ο ουρανός γύρω από τον τάφο το 300 π.Χ.

Διαπίστωσε ότι στις 21 Δεκεμβρίου, την ημερομηνία του χειμερινού ηλιοστασίου, το φως του ήλιου θα είχε φωτίσει πλήρως τον ταφικό θάλαμο μεταξύ περίπου 10 π.μ. και 4 μ.μ. τοπική ώρα

Το φως του ήλιου έφτανε επίσης σε άλλα σημεία του μνημείου σε διαφορετικές χρονικές στιγμές.

Γύρω στα τέλη Ιουλίου, ο ήλιος θα άγγιζε την είσοδο.

Καθ' όλη τη διάρκεια του φθινοπώρου, το φως θα ταξίδευε σταδιακά πάνω και κοντά στις δύο σκαλιστές Σφίγγες του μνημείου και τελικά θα περνούσε ανάμεσά τους, φωτίζοντας πλήρως τον ταφικό θάλαμο στο χειμερινό ηλιοστάσιο.

Μάλιστα, όταν χτιζόταν ο τάφος, δεν είχε προσανατολισμό στο χειμερινό ηλιοστάσιο. Αλλά κατά την κατασκευή του, το σχέδιο άλλαξε για να δημιουργηθεί η ευθυγράμμιση, η οποία θα συμβόλιζε «θέματα ανανέωσης, ζωής και κοσμικής τάξης».

«Αυτά τα θέματα απεικονίζονται επίσης στη διακόσμηση του τάφου» λέει ο κος Σαββίδης, αναφέροντας το μωσαϊκό της Περσεφόνης που βρέθηκε στο μνημείο και μια πιθανή απεικόνιση της Κυβέλης, θεάς που συνδεόταν με τη γέννηση και τη γονιμότητα.

Ο Δημήτριος Σαββίδης δημοσίευσε τα ευρήματα της μελέτης του στο περιοδικό Nexus Network Journal.

