Πριν από 7 χρόνια, συγκεκριμένα το 2019, οι ανιχνευτές βαρυτικών κυμάτων στη Γη LIGO και Virgo κατέγραψαν ένα σήμα – μία ξαφνική έκρηξη, με διάρκεια μικρότερη από το ένα δέκατο του δευτερολέπτου – που λογικά δεν είχε προέλθει από κάποια σύγκρουση και συγχώνευση μαύρων τρυπών, λόγω της πολύ μικρής της διάρκειας.

Το παράξενο σήμα ονομάστηκε GW190521 αλλά μέχρι σήμερα δεν είχε εντοπιστεί η προέλευσή του.

Τώρα, νέα μελέτη αποκαλύπτει ότι το GW190521, θα μπορούσε να προήλθε από ένα παράλληλο σύμπαν.

Επιστήμονες του Πανεπιστημίου της Κινεζικής Ακαδημίας Επιστημών υποστηρίζουν μάλιστα ότι το σήμα ίσως ήταν μια «ηχώ» από την κατάρρευση μιας σκουληκότρυπας.

Το GW190521 είχε διάρκεια μικρότερη από 10 χιλιοστά του δευτερολέπτου και δεν είχε το κανονικό ανερχόμενο σήμα που σχετίζεται με δύο μαύρες τρύπες, που κινούνται σπειροειδώς η μία προς την άλλη

Τα βαρυτικά κύματα είναι κυματισμοί στον ιστό του χώρου και του χρόνου, που συνήθως δημιουργούνται όταν συγκρούονται τεράστια, πυκνά αντικείμενα, όπως οι μαύρες τρύπες.

Σύμφωνα με την Daily Mail, αν μια σύγκρουση δύο μαύρων τρυπών ήταν αρκετά ισχυρή ώστε να δημιουργήσει μια σήραγγα ανάμεσα σε σύμπαντα, το βαρυτικό κύμα θα μπορούσε να περάσει μέσα από τον «λαιμό» της σκουληκότρυπας και να φτάσει στο δικό μας σύμπαν.

Δεδομένου ότι μια τέτοια σκουληκότρυπα θα έμενε ανοιχτή για ελάχιστο χρόνο, αυτό θα εξηγούσε γιατί το σήμα GW190521 είχε τόσο μικρή διάρκεια και «κοβόταν» απότομα.

Ο επικεφαλής της έρευνας, δρ Τσι Λάι, δήλωσε ότι - παρότι τα μοντέλα τους δείχνουν ότι αυτό το σενάριο δεν είναι ιδιαίτερα πιθανό – ωστόσο «δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι το σήμα ταξίδεψε στη Γη από ένα άλλο σύμπαν» μέσω μίας σκουληκότρυπας.



Πηγή: skai.gr

