Για έκτη συνεχή χρονιά ο Χρήστος Ταραντίλης κατατάσσεται μεταξύ των κορυφαίων επιστημόνων παγκοσμίως, σύμφωνα με την ετήσια έρευνα του φημισμένου Πανεπιστημίου Στάνφορντ των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, πρώην βουλευτής Επικρατείας και πρόεδρος της Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας στη Βουλή, βρίσκεται στο 2% των πιο επιδραστικών επιστημόνων, με σημαντική συμβολή στους τομείς της επιχειρησιακής έρευνας και της τεχνητής νοημοσύνης.

Η διάκριση αυτή βασίζεται σε ανάλυση επιστημονικών δεικτών, όπως ο αριθμός των αναφορών, ο δείκτης επιδραστικότητας (h-index) και ο δείκτης αξιολόγησης (c-score), οι οποίοι συνυπολογίζουν την ποιότητα και ποσότητα των δημοσιεύσεων, καθώς και την επιδραστικότητα των επιστημόνων.

Η αξιολόγηση καλύπτει 22 επιστημονικά πεδία και 174 υποπεδία, με τα στοιχεία να αφορούν το σύνολο της επιστημονικής πορείας έως το τέλος του 2024.

Το επιστημονικό έργο του κ. Ταραντίλη επικεντρώνεται στην ανάπτυξη αλγορίθμων βελτιστοποίησης και στη λήψη αποφάσεων βασισμένη σε δεδομένα (data-driven decision making), με εφαρμογές στον ψηφιακό μετασχηματισμό της δημόσιας διοίκησης, τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας και των logistics, τις μεταφορές, την άμυνα και την πολιτική προστασία. Από το 2023, ο κ. Ταραντίλης είναι επίσης εταίρος στην πολυεθνική εταιρεία επαγγελματικών υπηρεσιών EY.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

